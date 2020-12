Roßweiner Christvesper gibt’s im Corona-Jahr auf dem Bildschirm

Roßwein

Es wird in diesem Jahr keine Christvesper mit Krippenspiel in den Kirchen Roßwein und Niederstriegis geben. Zumindest nicht live und zum Hingehen. Auch die Generalprobe zum Krippenspiel am 23. Dezember in der Roßweiner Kirche wird nicht öffentlich sein. Dazu hat sich der Kirchenvorstand entschieden. Ganz im Regen stehen lassen will man die Gemeinde im von der Corona-Krise geprägten Jahr allerdings auch nicht. Deshalb gibt es eine Version, die man sich am Rechner anschauen kann. Und vielleicht sogar im Fernsehen.

Kirchgemeinde will Beitrag zur Senkung der Fallzahlen leisten

„Wir sehen es als unsere christliche Verantwortung an, angesichts steigender Infektionszahlen in Sachsen insgesamt und im Landkreis Mittelsachsen im Besonderen, auf möglichst wenige Kontaktmöglichkeiten zu achten“, erklärt Pfarrer Dr. Heiko Jadatz. Dabei habe man vor allem auch das Begegnungsgeschehen vor und nach den Christvespern im Blick. In der Kirche selbst sei es noch einigermaßen kontrollierbar, Bedenken gibt es aber was die Situationen rundherum angeht. „ Christvespern mit Besucherzahlen bis zu 100 Personen sind aus unserer Sicht so nicht durchführbar“, so der Pfarrer, und bittet alle Bürgerinnen und Bürger, diese Entscheidung als den Beitrag der Roßweiner Kirchgemeinde zu respektieren, die Fallzahlen an den Feiertagen nicht weiter steigen zu lassen.

Täglicher Impuls in sozialen Netzwerken mit großer Resonanz

Die Christvesper soll es dafür als Video zu sehen geben, das am 22. oder 23. Dezember aufgenommen wird. Der Link dazu ist dann zu finden auf der Homepage der Kirchgemeinde. Außerdem werden derzeit noch an einer Möglichkeit gearbeitet, den Film auch im Fernseher anzuschauen. Dann über den Kanal der Antennengemeinschaft Roßwein, den in der Stadt ein Großteil der Haushalte empfangen kann. „Die Antenne bemüht sich aktuell darum, das technisch umzusetzen“, hofft Dr. Heiko Jadatz.

Er selbst hat bereits im Frühjahr damit begonnen, durch Kontaktbeschränkung entstehende Lücken mit täglichen Botschaften über die sozialen Netzwerke zu füllen. Die Resonanz darauf sei groß. Das war vor allem im September zu spüren, als man das Angebot erst einmal wieder eingestellt hatte, weil es wieder Lockerungen gab. „Da haben uns sehr viele zu verstehen gegeben, wie wichtig diese täglichen Impulse gewesen sind.“ Die wurden geteilt – bis nach Rumänien und die USA gelangten die Roßweiner Botschaften auf diesem Weg.

Am Heiligen Abend werden die Kirchen in Roßwein und Niederstriegis dennoch geöffnet sein. Von 15 bis 22 Uhr wird es beiden Kirchen in regelmäßigen Abständen einen weihnachtlichen Impuls mit Text und Musik geben.

Christnacht: 24. Dezember, 22 Uhr, Kirche Niederstriegis; Christmette: 25. Dezember, 6 Uhr, Kirche Roßwein; Gottesdienste: 25. Dezember, 10 Uhr Roßwein, 26. Dezember, 10 Uhr Niederstriegis.

Von Manuela Engelmann-Bunk