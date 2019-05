Roßwein

Freitagabend wird geputzt: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Roßwein holen am Werder die Hochwasserschutzwände aus der Versenkung, um sie zu kontrollieren und zu reinigen. Das passiert einmal im Jahr und normalerweise sind dafür die Männer der Seifersdorfer Ortswehr zuständig, weil sie die Aufgaben der Wasserwehr innehaben. Diesmal aber, und das ist neu, sind auch die Roßweiner Kameraden am Start. Die Ausbildungseinheit dient nicht nur dazu, den Seifersdorfern zu helfen, sondern auch informiert zu sein.

Das Prinzip der gemeinsamen Ausbildung setzt sich zunehmend durch bei den Roßweiner Kameraden. „Wir wollen stärker mit den anderen Feuerwehren im Gemeindegebiet zusammenarbeiten", erklärt der stellvertretende Wehrleiter Jörg Senf, warum beispielsweise beim Einsatz am Freitagabend auch die Roßweiner Kameraden dabei sind. Es geht darum, Synergien zu schaffen, personelle Ressourcen optimaler zu nutzen und auch Technik.

Technik in die Jahre gekommen

Insgesamt 35 Kameraden zählt die Roßweiner Feuerwehr aktuell. Eine Zahl, die okay ist, aber bei Weitem nicht das abdeckt, was erforderlich wäre. „Wir sind einsatzbereit, aber es ist nicht das Optimum. 50 Kameraden wären gut“, sagt Jörg Senf. Damit könnte die vorhandene Fahrzeugtechnik der Roßweiner doppelt, beziehungsweise dreifach besetzt werden. Das ist heutzutage erforderlich. „Die Strukturen haben sich geändert.“ Soll heißen: Nicht mehr alle arbeiten in dem Ort, in dem sie leben und ihren Feuerwehrdienst leisten.

Was das Alter angeht, sind die Roßweiner immer noch recht gut aufgestellt – bei 45 bis 50 Jahren liegt der Altersdurchschnitt, sagt Senf. Die jüngsten Kameraden sind 18 Jahre alt. Bei der Technik sieht es anders aus. Die ist mit einem kompletten Löschzug zwar vorhanden, aber in die Jahre gekommen. „Wir müssen den neuen Brandschutzbedarfsplan abwarten, der die Grundlage dafür ist, wie zukünftig Gelder verteilt werden.“ Im Haushalt der Stadt Roßwein ist Geld für Feuerwehrtechnik eingestellt, ob der Bedarf bei den Roßweinern im Vergleich zu den anderen Ortswehren allerdings am dringlichsten ist, wird sich zeigen. Das Tanklöschfahrzeug der Roßweiner Wehr etwa sei ein alter W50 und bedürfe als erstes der Erneuerung. „Allerdings gibt es beispielsweise auch in Otzdorf und Littdorf Fahrzeuge, die 30 Jahre und älter sind“, weiß Jörg Senf.

Einladung an die Öffentlichkeit

Am Montagabend waren die Roßweiner Feuerwehrleute im Jugendhaus unterwegs. Eine ganz normale Ausbildung am Standort, operativ-taktisches Studium der Gegebenheiten vor Ort. Weil sich im Jugendhaus durch die Brandschutzertüchtigung baulich einiges verändert hat, war es wichtig, dass sich alle Kameraden mit dem Objekt vertraut machen. So etwas wird einmal im Jahr durchgeführt, erklärt Jörg Senf. Er weist auch darauf hin, dass jeden zweiten und dritten Montag im Monat die Kameraden sich zu ihrem allgemeinen Wehrdienst treffen. Und dabei passiere bei Weitem mehr als nur „Biertrinken“ räumt der stellvertretende Wehrleiter gleich mit einem gängigen Vorurteil in Bezug auf die FFW auf. Die Veröffentlichung der Dienstpläne und die neuerdings offen ausgesprochene Einladung an die Öffentlichkeit, montagabends zum Schnuppern beim Dienst vorbeizuschauen, zeigt einen neuen Weg auf, den die Roßweiner Wehr versucht zu gehen. Die Öffnung, die natürlich auch der Mitgliedergewinnung dient, zeigt Wirkung, bestätigt Jörg Senf. Gut ausgebildete Kameraden, die früher der Arbeit wegen fortzogen und jetzt zurückgekehrt sind, haben auch den Weg zurück in die Feuerwehr gefunden. Die Jugendarbeit läuft auch gut – um die 15 Kinder lernen in Roßweins Jugendwehr.

Von Manuela Engelmann-Bunk