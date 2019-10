Roßweiner Feuerwehr öffnet die Zentrale

Roßwein

„Wasser marsch“ hieß es am vergangenen Samstag in Roßwein. Die Freiwillige Feuerwehr, sonst eher gegen Flammen kämpfend, musste dieses Mal das Element Wasser kontrollieren. Das kam nämlich dieses Mal nicht nur aus der Spritzpumpe, sondern auch vom Himmel. Den Kameraden machte das allerdings nichts: kurzerhand wurde der Tag der offenen Tür bei den Roßweiner Einsatzkräften in die geräumige Wagenhalle verlegt.

Und dort war ganz schön was los: Auf zahlreichen Bänken tummelten sich die Wehren aus der Umgebung und feierten die Sieger des Tankerziehens. Zwanzig Meter musste dabei ein rund zwölf Tonnen schweres Einsatzfahrzeug von den einzelnen Mannschaften gezogen werden. Am stärksten dieses Jahr: die Marbacher Wehr.

Eine Blaulichtparade und das klassische Tankerziehen gab es beim Tag der offenen Tür der Roßweiner Feuerwehr. Quelle: Gerhard Schlechte

Der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Roßwein war aber nicht nur ein Fest für die Wehren. Viele Familien kamen, um die zahlreichen Einsatzfahrzeuge zu bestaunen, mit dem Wasserschlauch zu hantieren oder von der ausgefahrenen Drehleiter mal einen ganz anderen Blick über die Stadt an der Mulde zu bekommen. Dafür ging es rund 30 Meter in die Höhe.

Nachwuchssorgen

Für Wehrleiter René Bernhard war der Tag der offenen Tür auch die Chance, sich zu präsentieren und Nachwuchs anzusprechen. „Aktuell sind wir leider einfach sehr wenige Kräfte. Sobald es irgendwo einen etwas größeren Einsatz gibt, müssen gleich drei der größeren Wehren los. Das ist Pflicht, weil es sonst nicht genug Einsatzkräfte sind.“ Neben ihrem freiwilligen Engagement bei der Feuerwehr müssen die meisten Mitglieder auch noch ihren Hauptberufen nachkommen. Daher können nicht alle immer zum Einsatz mit.

Eine Blaulichtparade und das klassische Tankerziehen gab es beim Tag der offenen Tür der Roßweiner Feuerwehr. Quelle: Gerhard Schlechte

Die erste Ausbildung, um zur freiwilligen Feuerwehr zu gehören, sei kürzer als oft angenommen, klärt Bernhard auf. „Um aktiv in der Wehr dabei zu sein, sind 72 Stunden Grundausbildung vorgesehen. Dann darf man mit zum Einsatz.“

Modernisierung des Fuhrparkes

In den oberen Räumen der Roßweiner Feuerwehr war am Samstag ein Zeitungsarchiv mit rund 20 Jahren Roßweiner Geschichte ausgelegt. Auch alte Feuerwehrschutzanzüge, Helme, Schläuche und Pumpen, als Leihgaben vom Museum, waren zu bestaunen. Gute Sicht bot sich auch über den Fuhrpark der Feuerwehr. Der soll in der kommenden Zeit stetig modernisiert werden. Erst vor einigen Monaten nahmen die Kameraden ein in neues Fahrzeug in Betrieb. „Der Ford Ranger ist noch recht neu. Aber wir wollen gerne noch weitere Fahrzeuge ersetzen. Einige davon sind schon zwanzig Jahre alt, zum Beispiel ein Löschfahrzeug.“

Eine Blaulichtparade und das klassische Tankerziehen gab es beim Tag der offenen Tür der Roßweiner Feuerwehr. Eine Blaulichtparade und das klassische Tankerziehen gab es beim Tag der offenen Tür der Roßweiner Feuerwehr. Quelle: Gerhard Schlechte

Von Vanessa Gregor