Roßweiner Funkeln im Dunkeln ohne Laternenumzug

Roßwein

Wer den Lampion für diesen Freitag schon bereit gestellt hatte, muss ihn wieder wegräumen. Natürlich – der Umzug für Kinder und Familien durch Roßweins Innenstadt ist entsprechend der aktuell geltenden Corona-Vorschriften abgesagt. Das zur vierten Einkaufsnacht traditionell geplante Feuerwerk ebenso. Nicht abgesagt ist die Einkaufsnacht selbst. Von 17 bis 21 Uhr öffnen die teilnehmenden Händler die Türen ihrer Geschäfte, in denen sie wie in den letzen Jahren auch schon mit kleinen Aktionen aufwarten. Und sie hoffen, dass die Leute trotz des wegfallenden Rahmenprogramms das Angebot nutzen.

Ute Lomtscher ist einigermaßen optimistisch was das angeht. Die Buchhändlerin weiß aus eigener Erfahrung, dass die Menschen die Möglichkeiten gern nutzen, die sich ihnen in diesen doch ungewöhnlichen Zeiten bieten. Und sie hofft, dass möglichst viele der anderen Händler in der Stadt zur Stange halten und ihr Geschäft trotz der Einschränkungen drumherum länger öffnen. Erlaubt ist das schließlich.

Sie selbst hat ihre Rätselkation für die Kunden Corona-konform vorbereitet. Wo die Leute sonst in ihrem kleinen Laden in der Nossener Straße auf die Suche gehen konnten, dürfen sie das jetzt an der frischen Luft machen. Ute Lomtscher hat ihr großes Schaufenster gegenüber der Christlichen Buchhandlung mit einem Rätsel bestückt. Da kann jeder reinschauen, mitmachen und sich dann nach erfolgreichem Absolvieren im Laden einen kleinen Preis mitnehmen.

Was noch ungewiss ist, ist die Verpflegung zur Einkaufsnacht. Feuerwerk, Hüpfburg und Umzug fallen weg, weil sich Menschen nicht in Gruppen versammeln sollen. Wie das mit Roster und Co außerhalb der Lebensmittelgeschäfte wird, steht also noch nicht hundertprozentig fest. Fest steht aber, dass es in der Stadt funkeln wird. Geschäfte, die sich beteiligen, sind an den Leuchten und Laternen vor den Fenstern und Türen zu erkennen.

Von Manuela Engelmann-Bunk