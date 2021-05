Roßweiner Gerüstbauer lassen Stereoact tanzen

Roßwein

Diesen Freitagabend heißt es Schlager gegen Deutschhouse live aus Roßwein. Und zwar bei den Roßweiner Gerüstbauern Walter Stuber und Dirk Eckart, Geschäftsführer der Roßweiner „Gemeinhardt Service GmbH“. Dort ist Tanzen angesagt. Nicht bei einer großen Party, denn das lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen noch nicht zu. Sondern auf einem Spezialgerüst in luftiger Höhe. Dort „tanzen“ ab 18 Uhr im Rahmen eines Facebook-LiveStreams Rico Einenkel und Sebastian Seidel – zusammen besser bekannt als DJ-Duo Stereoact. Wer selbst mittanzen möchte, muss dies bei sich zuhause machen. Die Gemeinhardt Service GmbH möchte dennoch die Gelegenheit des Gastauftritts der beiden Erzgebirgler nutzen, um für sich als Ausbildungsbetrieb zu werben. Seit Monaten gab es keine richtigen Ausbildungsmessen, und es war für das Unternehmen immer mit Schwierigkeiten verbunden, junge Menschen für eine Ausbildung in Roßwein zu begeistern.

„Für uns sind unsere Auszubildenden keine billigen Arbeitskräfte, wir sehen sie eher als langfristige Investitionen“, sagt Stuber, „denn wir möchten möglichst gute Gerüstbauer heranwachsen sehen, denen ihre Tätigkeit Spaß macht. Nur so können wir sicher sein, dass diese Jugendlichen uns möglichst lange erhalten bleiben. Daher werden sie bei uns grundsätzlich die ersten beiden Lehrjahre in einer separaten Ausbildungskolonne betreut und gehen erst im 3. Lehrjahr mit zu Einsätzen in die weite Welt.“

Mit Deutschlands einziger Gerüstbauauszubildenden waren die Sachsen gerade erst bei der Handwerkskammer in Weiterstadt zu Gast, um für die neue HIGHsociety-Aktion des deutschen Gerüstbauer-Handwerks Flagge zu zeigen. Bei Facebook hat Eckart, der selbst Stereoact-Fan ist, gesehen, dass pro Stream, den man sich ja auch nach der Live-Übertragung noch ansehen kann, bis zu 10 000 Kommentare und Linkes zustande kommen. „Das ist doch genau die richtige Plattform für uns“, stellte Eckart daraufhin fest, „denn hier treffen wir auch auf den Gerüstbauer-Nachwuchs von morgen. Rico und Sebastian werden in ihrem Stream sicher schon sagen, wie es sich auf einem solchen Spezialgerüst, das übrigens unsere Azubi-Kolonne bauen wird, anfühlt.“ Bis heute wurde ihr Video zum Nummer-1-Hit „Die immer lacht“ fast 200 Millionen Mal angeklickt und hat es damit zum erfolgreichsten deutschen Musikvideo gebracht. Je mehr Fans und auch Noch-nicht-Fans sich am Freitag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr (oder danach) den Stream vom Gerüst der Roßweiner Spezialgerüstbauern ansehen werden, desto größer die Werbung für die Gemeinhardt Service GmbH. „Wir freuen uns, wenn das Stream-Publikum im wahrsten Sinne des Wortes vor sich die HIGHsociety sieht. Und wir freuen uns dann noch viel mehr, wenn viele Streamer nach der Show bei unserer HIGHsociety dabei sein wollen“, so Eckart und Stuber abschließend.

Von daz