Roßweiner Gerüstbauer wollen bessere Welt hinterlassen

Roßwein

Die Gemeinhardt Service GmbH ist seit Anfang Oktober gemeinwohl-zertifiziert. „Sicherlich muss ein gesundes Unternehmen einen wirtschaftlichen Gewinn erzielen, um handlungsfähig zu bleiben“, sagt Geschäftsführer Walter Stuber, „doch nicht um jeden Preis“. Vielmehr steht für den Sondergerüstbauer das Wohl von Menschen und Umwelt an erster Stelle des Wirtschaftens. Das bestätigt auch Geschäftsführungs-Kollege Dirk Eckart: „Wir wollen die begrenzten Ressourcen schonen, denn letztlich wollen wir unseren Kindern doch eine bessere Welt hinterlassen.“

Arbeitsschutz und Weiterbildung im Blick

Als christlich geprägter Unternehmer hat Walter Stuber schon seit langem beispielsweise den Arbeitsschutz für seine 42 Mitarbeiter im Blick. Rund 150 000 Euro gibt der Betrieb für die Weiterbildung aus. Obligatorisch ist etwa die jährliche Höhenrettungsschulung oder die komplette Persönliche Schutzausrüstung ( PSA), auf deren konsequente Nutzung die Führungskräfte bestehen.

Doch in den Arbeitsverträgen soll künftig auch explizit Gesundheitsschutz vorkommen. Deshalb werden etwa Rückenschulungen angeboten oder wird es in den Gemeinhardt-Büros Kochgelegenheiten geben, damit die Mitarbeiter immer weniger auf zuckerhaltiges Fastfood ausweichen müssen.

Dirk Eckart ist einer der beiden Geschäftsführer der Gemeinhardt Service GmbH. Quelle: M. Orsos

Die Gemeinwohlökonomie (GWÖ) hat sich der Österreicher Christian Felber vor rund zehn Jahren ausgedacht zusammen mit zwölf Unternehmern, die nicht mehr an ein „höher, schneller, weiter“ glauben, sondern ein alternatives Wirtschaftsmodell entwickeln wollten, ein ethisches wirtschaftliches Handeln. „Es kann doch nicht sein, dass etwa die Massentierhaltung großer Agrarbetriebe subventioniert wird und sie zudem bei den Banken eine Triple-A-Bewertung bekommen“, echauffiert sich Wilfried Knorr mit einer gehörigen Wut im Bauch.

Die Nahrungsbeschaffung, die Belastung durch Methan oder die riesigen Mengen an Gülle würden dagegen überhaupt nicht bewertet, ganz abgesehen von dem oft problematischen Umgang mit den Tieren. Dagegen erhielten Bauern, die Rinder oder Schweine verantwortlich behandeln, kaum Subventionen und auch um ihre Kreditwürdigkeit ist es nicht gut bestellt. „Das ist politisch zu kurz gedacht und falsch gesteuert“, findet der deutsche GWÖ-Sprecher.

600 zertifizierte Unternehmen weltweit

Vier Werte vertritt die Gemeinwohlökonomie, nämlich Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und demokratische Beteiligung. Die werden auf fünf Personengruppen bezogen: Eigentümer, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter und das gesellschaftliche Umfeld. So ergibt sich für die ausgebildeten und zertifizierten Auditoren ein Raster mit 20 Feldern. Rund 15 Monate dauert der intensive Prozess in den Unternehmen. Denn Walter Stuber und Dirk Eckart mussten wie die anderen rund 600 weltweit zertifizierten Unternehmen, davon lediglich drei in Sachsen, feststellen, wie verzweigt und komplex ihre Firma letztlich durch die vielen Kontakte ist. Die Auszeichnung gilt für zwei Jahre und muss dann wiederholt werden. Der GWÖ-Einsteiger aus Roßwein landete mit 377 Punkten bereits im gehobenen Mittelfeld.

Nie besonders grünes Unternehmen

Dabei kann Gemeinhardt als Gerüstbauer nie ein besonders „grünes Unternehmen“ werden. Allein die Herstellung der Stahlgerüste ist immens energieintensiv. Allerdings war der Auditor überrascht, dass die Lager der Roßweiner derart gut organisiert sind. Alle Teile werden pfleglich behandelt und sofort gefunden. Dadurch halten Gerüste, Stangen und Verschraubungen länger – auch so kann ein Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Den nächsten Schritt hat Gemeinhardt nach der Zertifizierung bereits gemacht: Rund 200 000 Euro hat der Betrieb in Corona-Zeiten in eine Waschstraße für die Gerüstteile investiert. Damit sollen nach dem Abbau sämtliche Rückstände entfernt werden.

„Es geht um das Leben meiner Mitarbeiter“

Der Sondergerüstbauer ist in der Branche bekannt für großes Engagement im Arbeitsschutz. Während die meisten Kollegen über gesetzliche Verschärfungen klagen, schätzt Stuber, seit kurzem im Vorstand der Gemeinwohlökonomie Mittelsachsen, die höheren Anforderungen: „Es geht um die Gesundheit, vielleicht sogar das Leben meiner Mitarbeiter. Das muss jedem verantwortlich handelnden Inhaber vor höherem Profit gehen.“ Dem Auditor gefiel beispielsweise eine App, die die Mitarbeiter immer wieder an die Einhaltung der gängigen Vorschriften erinnert, denn im Alltag werden von den Mitarbeitern immer mal wieder Sicherheitsmaßnahmen umgangen, um schneller oder einfacher arbeiten zu können.

Als christlich geprägter Unternehmer hat Walter Stuber schon seit langem beispielsweise den Arbeitsschutz für seine Mitarbeiter im Blick. Quelle: oculario.deoculario.de

Ein weiterer Aspekt, der dem Berliner Auditor auffiel, sind die Öffentlichkeitsarbeit und die Kundenakquise von Gemeinhardt: „Was das Unternehmen etwa über seine Social Media-Kanäle veröffentlicht, ist nicht aufdringlich, sondern die Inhalte sind nachvollziehbar“. Dazu zählen auch die beiden Bücher „Mutmacher“. Sein Resümee nach der Durchleuchtung von Gemeinhardt lautet: „Schwieriger Rohstoff, sehr gutes Unternehmen“.

Von Jens Gieseler