Roßweiner Gerüstbauer wollen sächsisches Gütesiegel für das Handwerk

Roßwein

Ein Gütesiegel für Ausbildungsbetriebe? Klingt nicht ungewöhnlich in Zeiten, in denen es Zertifizierungen für alles mögliche gibt, um damit im Angebots-Dschungel für Zielgruppen die jeweils besondere Qualität hervorzuheben. In Sachsen aber gibt es das nicht, zumindest nicht für Handwerksbetriebe. Zwei Roßweiner finden das nicht gut und starten deshalb per offenem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer, Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und alle Vertreter des Handwerks in Sachsen eine Initiative zur Etablierung eines solchen sächsischen Qualitätssiegels für Ausbildungsbetriebe.

Dirk Eckart und Walter Stuber, beide Geschäftsführer der Gemeinhardt Service GmbH in Roßwein, gehen schon lange ihren eigenen Weg bei der Führung und Vermarktung ihres Unternehmens, der Gewinnung von Mitarbeitern und Auszubildenden. Und sie wollen den Ruf des Handwerks aufpeppen, „die Welt des Gerüstbauers verbessern“, sagt Dirk Eckart und lacht. „Wir wollen nach Außen wieder besser zeigen, dass Handwerk goldenen Boden hat.“ Gerade in Zeiten extremen Fachkräftemangels müsse ein Hauptschul- oder Mittlere-Reife-Abschluss wieder eine Renaissance erfahren und nicht jeder nach der Grundschule mit aller Gewalt aufs Gymnasium rennen. Eine Zertifizierung als hervorragender Ausbildungsbetrieb könne genau dies unterstützen.

Als guter Ausbildungsbetrieb wahrgenommen werden

Auf der Suche nach einer Zertifizierung sind die beiden Unternehmer auf die „Initiative Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ gestoßen, die ihr Gütesiegel seit 2013 verleiht. Es handelt sich um die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Dort haben sie ihren Betrieb zertifizieren lassen. „Aber wir sind der Meinung, dass wir die Zertifizierung in Sachsen selbst vornehmen sollten, schließlich wollen wir unseren Nachwuchs am liebsten im eigenen Bundesland generieren.“

Das Roßweiner Gerüstbauunternehmen ist ein guter Ausbildungsbetrieb. Und will vom potenziellen Berufsnachwuchs als solcher wahrgenommen werden. Getreu dem Motto „Jammern hilft nicht“ haben die beiden Unternehmer bereits in der Vergangenheit jede Menge Mühe in die Gewinnung von Auszubildenden gesteckt. Das fängt bei der Werbung an und hört bei der übertariflichen Entlohnung sowie Gewährung von Sonderleistungen auf. Von den aktuell 45 Mitarbeitern sind elf Auszubildende. Etwa hundert haben sie in den zurückliegenden Jahren in ihrem Betrieb ausgebildet. Etwa 50 Prozent der Mitarbeiter sind ehemalige Azubis. Die Auszubildenden sind in den ersten beiden der insgesamt drei Jahre unter sich, arbeiten in der sogenannten Azubi-Kolonne an eigenen Projekten. Verantwortlich dafür ist ein eigens dafür eingesetzter Ausbilder.

Jungen Menschen rechtzeitig Chancen geben

In diesem Jahr starten Eckart und Stuber eine neue Ausbildungs-Initiative, werben großflächig und breit gefächert was die Medien angeht. Es geht um Sichtbarkeit. „Wir wollen, dass das Handwerk in Bewegung kommt. Zeigen, dass man Azubis findet, wenn man ordentlich was macht.“ Sie selbst legen ihr Augenmerk jetzt noch stärker auf Praktikanten. „Wir müssen so vielen jungen Menschen wie möglich rechtzeitig die Chance geben zu sehen, ob das Handwerk für sie etwas ist oder nicht“, sagt Walter Stuber. Neben der eigenen Homepage für Azubis „profi-geruestbauer-werden.de“ wird es für Praktikanten deshalb genauso ein Portal auch geben. So soll das Potenzial bundesweit genutzt werden.

Aktuell ist bereits eine Praktikantin von etwas weiter weg an Bord. Caroline Kerscher kommt aus Straubing und hat bereits Bauingenieurwesen studiert. Sie will später den Familien-Gerüstbaubetrieb übernehmen und holt sich jetzt in Roßwein den praktischen Schliff. Dass sie dafür ausgerechnet einen Betrieb in Sachsen gewählt hat, habe einen guten Grund: „Die Gemeinhardts sind in der Branche sehr bekannt. Und es gibt wenige, die so gut strukturiert sind.“ Caroline Kerscher kann für die Zeit ihres Praktikums die vom Unternehmen angemietete Praktikanten. und Azubi-Wohnung nutzen. Auch dieses Angebot dient der Unterstützung der Mitarbeitergewinnung. „Sollte irgendwann mehr Bedarf bestehen, mieten wir auch mehr Wohnungen an.“

Von Manuela Engelmann-Bunk