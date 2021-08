Roßweiner Graffiti-Fans im Jugendhaus willkommen

Roßwein

Ein bisschen mehr Resonanz hatte sich Nicole Pfeifer schon gewünscht. Als die Sozialarbeiterin am Roßweiner Jugendhaus vor einem Jahr angefragt wurde, ob Interesse an einer Workshopreihe mit Graffiti, Breakdance und HipHop besteht, sagte sie freudig zu – gleich für alle drei Angebote. In den Osterferien musste die Aktion verschoben werden, jetzt läuft sie. Fünf Kinder und Jugendliche aus Roßwein und Umgebung sind dabei, Raum wäre für sehr viel mehr gewesen. „Graffiti hätte gereicht“, schätzt Nicole Pfeifer ein, der auch ein paar Interessenten aufgrund von Urlaub und Ferienjobs verloren gegangen sind. So konzentrieren sich die Workshop-Macher von der Cyan Horizon Artist Agency nun auf das kunstvolle Besprühen von Wänden. Dafür steht auf dem Jugendhaus-Gelände eine große weiße Fläche zur Verfügung, die bis zum Ende der Woche gefüllt werden kann und soll. Falls sich spontan noch Mitmacher finden, können die einfach ab 10 Uhr im Jugendhaus vorbeischauen. Mindestalter: zehn Jahre.

Von Manuela Engelmann-Bunk