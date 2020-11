Roßweiner Händler funkeln diesmal leise im Dunkeln

Roßwein

Es ist still in der Stadt an diesem Freitagabend, da Roßweins Händler zum vierten Mal zum „Funkeln im Dunkeln“, zur Einkaufsnacht bis 21 Uhr, eingeladen haben. Still ist es vor allem im Vergleich zu den Vorjahren, da mit Lampionumzug, Feuerwerk und Verköstigung auf dem Markt die Menschen in vergleichsweise großer Zahl in die Stadt gelockt wurden. Das alles gab es diesmal nicht, denn die Corona-Schutzbestimmungen haben es unmöglich gemacht. Roßweins Händler aber waren da. Einladend, in kleiner Zahl, aber leuchtend.

Die Lichter und Laternen vor den Fenstern zeigten, wo die Kunden willkommen waren. Die bekamen an mancher Stelle sogar einen Glühwein, oder wie im Fotogeschäft von Kai Hanisch eben einen „Tee to go“. Im Blumengeschäft „Wilder Mohn“ gab’s für die Besucher der Weihnachtsausstellung statt der sonst üblichen Bewirtung eine eingewickelte Praline und einen Kuli. Jeder, der offen hatte, wartete mit einer kleinen Aktion auf seine Kunden. Und Caterer Thomas Kretzschmer war der einzige Versorger, der nicht abgesprungen war. Sein Wagen stand am Fuß der Dresdner Straße und wer wollte, konnte sich dort seine Bratwurst abholen und unterwegs essen.

Anzeige

Kalender, Baum und Pyramide

Mit der Einkaufsnacht ist in den zurückliegenden Jahren in Roßwein stets die gemütliche Zeit eingeläutet worden. Nur wenige Wochen noch sind es dann bis Weihnachten. Der Roßweiner Weihnachtsmarkt ist immer einer der ersten in der Adventszeit, immer am ersten Adventswochenende verwandeln sich der Markt und das Rathaus in eine große Genussmeile. In diesem Jahr fällt das weg. Es gibt Corona und keinen Weihnachtsmarkt. Geben wird es dafür zum ersten Mal den sogenannten „Lebenden Adventskalender“. Das ist ein Angebot, das es so und so gegeben hätte, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) erklärt. Durch den Wegfall des Marktes kommt der neuen Veranstaltung gleich noch eine größere Bedeutung zu. Neben Pyramide und Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr eine Fichte ist und von städtischem Gelände am 27. November auf den Markt transportiert wird, wird der Adventskalender die Begleitung der Roßweiner bis zum Heiligen Abend sein.

Weihnachtsmann wird auch kommen

Die 24 Fenster sind 24 Angebote von Roßweiner Vereinen und Gewerbetreibenden. Jeden Tag zwischen 14 und 16 Uhr wird es ein anderes Angebot geben. Das könne man auch konform mit den Corona-Auflagen gestalten, ist sich Veit Lindner sicher. Er selbst hat sich ins Zeug gelegt, um für 24 Tage Mitstreiter zu gewinnen. Zweimal wird auch der Weihnachtsmann den Kindern der Stadt zur Verfügung stehen und gegen ein Gedicht oder ein Lied Geschenke verteilen. Einmal wird das im großen Rathaussaal passieren, einmal auf dem Markt.

Auch der Wunschzettelbaum soll in irgendeiner Form wieder bestückt werden können. Da müsse man sich noch etwas einfallen lassen, sagt Lindner, denn aktuell ist es ja mit dem Zutritt zum Rathausfoyer aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen nicht so einfach. Auf jeden Fall soll es die Aktion wieder geben – damit der gute Alte am Heiligabend wieder ein paar Kindern der Stadt, insbesondere aus sozial schwachen Familien, ihre konkreten Wünsche erfüllen kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk