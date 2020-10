Roßweiner Händler wollen ihre Stadt funkeln lassen

Roßwein

Die Roßweiner mögen ihre Einkaufsnacht. Das wissen die Händler, die deshalb das „Funkeln im Dunkeln“ Anfang November auch liebend gern wieder organisieren. Zum vierten Mal nun schon. Mit vielen altbewährten Angeboten, aber auch unter diesmal besonderen Voraussetzungen. Corona und die damit verbundenen Hygieneschutzmaßnahmen werden zu beachten sein.

Grundsätzlich soll die Innenstadt am 6. November zwar zum gemütlichen Bummeln in den Geschäften einladen, Menschenansammlungen aber sollen und müssen vermieden werden. „Die vorgeschriebenen Mindestabstände müssen wir einhalten, aber das ist jetzt ja in den Geschäften auch schon nicht anders“, sagt Ute Lommtscher, Sprecherin des Roßweiner Händlerstammtisches, der die Einkaufsnacht initiiert. In ihrem Buchladen wird es diesmal dann höchstwahrscheinlich kein Ratespiel geben, bei dem die Kunden im Geschäft nach Hinweisen suchen mussten. Jeder Händler, der sich beteiligt – das sind die selben wie im Vorjahr – will sich etwas ausdenken, das ins Hygieneschutzkonzept passt. Getränke dürfen ausgeschenkt werden – zum Beispiel mit Einweggeschirr und mit Mund- und Nasenschutz. Und natürlich soll jeder vor seinen Geschäftsräumen mit Kerzenlicht und Laternen dekorieren.

Bis 21 Uhr haben die teilnehmenden Geschäfte an diesem Abend geöffnet. Um 18 Uhr wird es wieder einen Lampionumzug durch die Innenstadt geben, der auf dem Markt startet und von den Roßweiner Spielleuten begleitet wird. Auch für diesen Umzug gibt es die Abstandsregeln, die einzuhalten sind. Auf dem Markt, wo für 19 Uhr wieder ein Feuerwerk geplant ist, wird es etwas zu Essen geben und auf der Dresdner Straße wird in einem aktuell leerstehenden Ladenlokal ein Trödelmarkt stattfinden. Auf dem Brückenplatz soll eine Sprungburg stehen und bei der Sparkasse gibt es Erinnerungsbilder aus der Fotobox. Überall einmal zu hören sein werden der Roßweiner und der Marbacher Posaunenchor, die für die musikalische Umrahmung des Ereignisses sorgen.

Roßweins Händler hoffen auf einigermaßen gutes Wetter, damit sie Aktionen, die vielleicht in den Geschäften wegfallen müssen, dann vielleicht draußen starten können.

Von Manuela Engelmann-Bunk