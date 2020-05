Roßweiner Initiative will Drogenproblematik öffentlich thematisieren

Roßwein

Dass Crystal Meth, beziehungsweise generell Drogen, in Roßwein ein Thema sind, dürfte auch der Letzte inzwischen mitbekommen haben. „Die Seuche hat die Stadt schon lange eingeholt“, bekräftigte auf der jüngsten Ratssitzung Sven Dittrich, der sich in der Bürgerfragestunde Luft verschaffte. Gesprochen wird nicht gern über das Problem. Offiziell sei ihm nichts bekannt, sagt auch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), wenn es beispielsweise um die Frage geht, ob an der Oberschule Drogen eine Rolle spielen. Ein Geheimnis allerdings ist es längst nicht mehr, dass auch in Roßwein Drogen konsumiert und gehandelt werden – wie wahrscheinlich in jeder anderen Kleinstadt mittlerweile auch.

Präventionsprojekt initiiert

Eben weil dem so ist, haben verschiedene Interessengruppen sich Gedanken darüber gemacht, wie das Thema Öffentlichkeit bekommen könnte und ein Drogenpräventionsprojekt initiiert. Impulse dazu sind gekommen von Mitgliedern des Projektes „Jugend bewegt Kommune“. Gemeinsam haben Bürger- und Jugendhaus mit Stadtverwaltung und Schulsozialarbeiterin sowie der mobilen Jugendarbeit des Kreisjugendrings Mittelsachsen eine Veranstaltungsreihe geplant. Starten sollte die am Freitagabend mit einer Lesung von Petra Höpfner, die das Buch „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit: Freiwillig – unfreiwillig: Sechs Jahre mit Crystal Meth“ geschrieben hat. Die Autorin berichtet hier über die Drogensucht ihres Kindes und die Auswirkung auf das Leben aller Familienmitglieder. Coronabedingt muss die Veranstaltung verschoben werden.

Anzeige

Genauso die Folgeangebote: Vorgesehen ist, mit einem so genannten Kiff-Koffer einen Tag in Klassen zu verbringen, um intensiv mit den Kindern zum Thema arbeiten zu können. Auch eine Veranstaltung mit Dominik Forster – Mobbing- Opfer, Exjunkie, Exdealer, Exknacki, Autor und Drogenpräventionsreferent – ist geplant.

Weitere LVZ+ Artikel

Es ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass es überhaupt ein solches Informations- und Aufklärungsangebot für Roßwein gibt. Für Astrid Sommer, Sozialarbeiterin und für das Bürgerhaus der Stadt tätig, ist es ein wichtiger Schritt. Zwar gäbe es Drogenpräventionsveranstaltungen durch die Polizei an der Oberschule. „Doch dann geht es nicht weiter.“ Es werde nicht überlegt, wie Kinder tatsächlich gestärkt werden können. Ein grober Mangel, findet sie, und ein grundsätzliches Problem. Sie ärgert sich über die in der Öffentlichkeit meist einseitige Darstellung der Drogen- und Kriminalitäts-Problematik im Zusammenhang mit jungen Menschen in Roßwein.

Aktuelle Situation als Ergebnis permanenter Ablehnung

Die Situation, wie sie erst kürzlich wieder von Stadträten dargestellt wurde – kriminelle Handlungen, Sachbeschädigung, Pöbelei durch eine ganz bestimmte Gruppe Jugendlicher –, sei das Ergebnis der Art und Weise, wie in der Stadt mit Kindern und Jugendlichen umgegangen werde. Es sei das Ergebnis von zu viel Ablehnung, dem ständigen Vertreiben von quasi überall. Und das nicht erst seit heute. „Eigentlich haben Kinder und Jugendliche im Stadtbild am besten nichts zu suchen“, spitzt Sommer ihre Erkenntnisse zu. Deren oberstes Ziel habe es zu sein, nicht zu stören.

„Wohin sollen sie denn? Im Wald dürfen sie nicht, am Fluss dürfen sie nicht, auf dem Spielplatz dürfen sie nicht laut machen, weil sich dann gleich wieder jemand aufregt.“ Astrid Sommer will damit kriminelle Handlungen nicht rechtfertigen. Wohl aber den Blick auf Ursachen lenken. „Wir wissen, dass diese Jugendlichen nicht einfach sind. Aber sie haben es auch nicht einfach.“ Die einzige Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zu erreichen – egal ob in Sachen Drogen oder Kriminalität – sei, ehrliches Interesse an ihnen zu zeigen. Und das müsse Aufgabe der Menschen sein, die in Beziehung zu jungen Menschen stehen.

Lesen Sie auch

Von Manuela Engelmann-Bunk