Roßweiner Jugendhaus braucht neue Kraft

Roßwein

Fast fünf Jahre war Nicole Pfeifer das Gesicht der Sozialarbeit im Roßweiner Jugendhaus. Zum Jahresende beendet die junge Frau, die gleich nach ihrem Studium die Stelle in der Goldbornstraße angetreten hatte, ihr Arbeitsverhältnis in Roßwein. Der Verein sucht nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Das wird nicht leicht, weiß auch Isabel Spickenreuther, Vorsitzende des Roßweiner Jugendhausvereins. Zuletzt hatte Nicole Pfeifer die Stellung in der Einrichtung allein gehalten. Keine einfache Situation für die Sozialarbeiterin, die in Chemnitz lebt. Corona hat die Arbeit zusätzlich erschwert.

Mampferia-Projekt scheitert an Personal

Der Jugendhausverein ist Träger der freien Jugendhilfe, die Sozialarbeiterstelle wird über das Jugendamt finanziert. Eine zweite Stelle für die Einrichtung wäre nur über ein extra Förderprogramm, ein spezielles Projekt möglich. Das gab es im Jugendhaus mit der Mampferia. Doch hier scheiterte die Fortsetzung an der Personalfrage. Sprich: die Neubesetzung dieser 26-Stunden-Stelle für das Projekt nachdem zwei Mitarbeiter nacheinander aufgehört hatten, ist nicht gelungen. Die Fördergelder sind nicht verloren gegangen, wurden genutzt, um im Bürgerhaus der Stadt die Arbeit länger fortsetzen zu können. Doch für Nicole Pfeifer bedeutete das auch, in der Goldbornstraße weitgehend auf sich selbst gestellt zu sein.

Nicht zuletzt dieser Umstand hat zu ihrer Entscheidung beigetragen, jetzt etwas Neues zu starten. Im Verein, in dem alle genauso wie Isabel Spickenreuther neben ihrem eigentlichen Job ehrenamtlich für das Jugendhaus arbeiten, kann man ihren Schritt gut nachvollziehen. Und man hofft, dass die Stellenausschreibung erfolgreich sein wird. Nicht nur über das Arbeitsamt mit all seinen Portalen, auch auf den Social-Media-Kanälen ist sie zu finden. Gesucht wird ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialpädagoge, eine Sozialpädagogin, der bzw. die die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus gestaltet, entwickelt, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit betreibt und auch Verwaltungsarbeiten im Verein übernimmt.

Kein zusätzliches Projekt in Arbeit

Der Job im Jugendhaus ist mit viel Freiheit verbunden. Das sei gleichermaßen verlockend wie herausfordernd für denjenigen, der die Stelle übernimmt. Dass der oder die Neue erst einmal genauso wie Nicole Pfeifer die einzige fest angestellte Person sein wird, ist wahrscheinlich. Momentan sei noch kein neues Projekt, für das man vielleicht eine Stelle gefördert bekommen könnte, in Arbeit. Allerdings, so Isabel Spickenreuther, versuche man schon, mit anderen Einrichtungen – wie dem Bürgerhaus oder dem Treibhaus-Verein in Döbeln zu kooperieren, um auch inhaltlich Entlastung zu schaffen. Die feste Anbindung an eine andere Jugendorganisation würde den Roßweinern auch keine zusätzliche Stelle bringen.

Grundsätzliche Fragen wie es nach Corona weitergeht in der Einrichtung, werden auch am 23. Oktober zur Mitgliederversammlung diskutiert. Dann steht auch die Vorstandswahl an.

Von Manuela Engelmann-Bunk