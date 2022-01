Roßweiner Jugendhaus sucht neuen Sozialarbeiter

Roßwein

Vergleichsweise still war es in den zurückliegenden Wochen und Monaten im Roßweiner Jugendhaus. Das lag in erster Linie an Corona und den mit der Pandemie einhergehenden Beschränkungen für Konzerte, Kultur, soziale Arbeit. Jetzt ist es noch stiller geworden. Nicht nur dass keine Konzerte oder Veranstaltungen stattfinden. Auch die soziale Arbeit ruht vollständig. Denn zum Jahresende hat Sozialarbeiterin Nicole Pfeifer nach fast fünf Jahren ihre Stelle abgegeben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist: Dieser Zustand soll nicht von Dauer sein. Der Jugendhausverein hat bereits im Oktober eine Stellenausschreibung aktiviert. Bis jetzt allerdings sind noch nicht die erhofften Bewerbungen eingegangen.

Jugendhaus-Vorsitzende Isabel Spickenreuther weiß, dass es nicht nur in Roßwein schlecht aussieht mit Sozialarbeitern. „Es sind im gesamten Landkreis viele Stellen offen.“ Im ländlichen Raum fehlen einfach die Kräfte. Der Roßweiner Jugendhausverein ist Träger der freien Jugendhilfe. Deshalb arbeitet der Verein auch eng mit der Behörde zusammen. Das Jugendamt muss zustimmen wenn es um die Besetzung der Stelle geht. Insbesondere erforderlich wird diese Zustimmung, wenn etwa der Bewerber nicht exakt den in der Ausschreibung vorgesehenen Abschluss hat aber beispielsweise einen vergleichbaren. Oder wenn er noch nicht fertig ist mit seinem Studium.

Die Roßweiner hoffen, dass noch ein paar Bewerbungen reinflattern. Erst am Dienstag hatte es ein Bewerbungsgespräch gegeben. Aber noch ist alles offen. Für die Kinder und Jugendlichen in Roßwein, die die Angebote und auch die Kontaktmöglichkeit des Jugendhauses genutzt haben, bedeutet das, sie müssen sich gedulden. „Sie werden es mit als Erste erfahren, wenn wir jemanden gefunden haben“, sagt Isabel Spickenreuther, „sie fragen schon immer mal nach.“

So still es in Sachen Sozialarbeit gezwungenermaßen momentan ist, hinter den Kulissen sind die Vereinsmitglieder rege. „Wir versuchen die Zeit zum Planen zu nutzen“, sagt Isabel Spickenreuther. Für den Sommer sollen Open-Air-Veranstaltungen in Sack und Tüten gebracht werden. „Wir müssen davon ausgehen, dass im Haus nicht viel stattfinden kann, deshalb fokussieren wir uns auf den Sommer.“ Die einzigen Einnahmen, die der Verein momentan erzielt, sind die aus Proberaumvermietungen. Das würde nicht ausreichen, um das Jugendhaus zu unterhalten. „Wir sind wirklich froh, dass es immer noch viele Leute gibt, die für den Verein spenden.“

Zweimal in der Woche ist jemand aus dem Verein vor Ort, das Telefon ist umgeleitet auf die Privatnummern der Vorstandsmitglieder, so dass immer jemand erreichbar ist. Auch seine Veranstaltungstechnik in den Konzerträumen im Haus bringt der Verein momentan auf Vordermann. „Wir geben noch lange nicht auf“, sagt Isabel Spickenreuther.

Von Manuela Engelmann-Bunk