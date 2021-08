Roßweiner Kämpfer für Menschen mit Handicap geben jetzt auf

Roßwein

In Roßwein ist ein dickes Buch zugeschlagen worden. Nach fast 30 Jahren erfolgreicher Arbeit löst sich der Behindertenbeirat der Stadt auf. In Mittelsachsen war er neben dem Freiberger einer von gerade mal zweien. Unter anderem der Treppenlift im Stadtbad oder auch der barrierefreie Zugang zum Rathaus sind Ergebnisse der Arbeit des Verbandes, genauso wie Orientierungshilfen für blinde Menschen im öffentlichen Raum.

Mitglieder fühlen sich verbrannt

Zum 25. Geburtstag, der Anfang 2018 gefeiert wurde, waren die 13 Mitglieder noch hochmotiviert, in ihrer Stadt die Stimme dafür zu erheben, die Lebensbedingungen für alle Menschen gleich gut zu gestalten. Dass sie jetzt die Segel streichen, hat verschiedene Gründe. Ein wesentlicher ist der aufreibende Kampf um den Gehweg Döbelner Straße. Dieser hat teilweise eine Querneigung von zehn Prozent, gerade einmal zwei Prozent sind gesetzlich zulässig.

Immer wieder hat Kerstin Bauer für den Behindertenbeirat die Problematik des zu steilen Gehwegs in der Döbelner Straße angemahnt. Quelle: Dirk Wurzel

Der – inzwischen aussichtslos erscheinende – Kampf um die Korrektur dieses Mangels, die der Neubau der S39 in diesem Bereich mit sich brachte, hat die Mitglieder um Kerstin Bauer müde gemacht. So müde, dass sie nach vier Jahren Kampf aufgeben.

„Wir fühlen uns verbrannt“, sagt Bauplanerin Kerstin Bauer, die selbst seit 1992 im Behindertenbeirat mitarbeitet und dem Gremium zuletzt gemeinsam mit Torsten Gruner vorgestanden hat. Gruner, selbst blind, lebte seit 2011 in Roßwein und ist jetzt weggezogen. Als im Frühjahr die Neuwahl eines Vorstandes anstand, stellte er sich aus diesem Grund nicht mehr zur Verfügung. Ohne ihn möchte auch Kerstin Bauer den Vorsitz nicht mehr ausüben.

Vier Jahre Streit und kein Ergebnis

Vier Jahre dauert der Streit um die Gehwegneigung vor dem Haus Nummer 14 an der Döbelner Straße an, 16 Termine mit verschiedensten Entscheidungsträgern hat es gegeben – dass es jemals ein Ergebnis geben könnte, sei bis heute nicht absehbar. „Wir erreichen nichts mehr“, sagt die bisher unermüdliche Kämpferin für die Sache. Das Lasuv sitze die Sache aus. Von der Stadt fühlen sich die Ehrenamtler des Behindertenbeirates in der Sache nicht ausreichend unterstützt. Kerstin Bauer ärgert es, dass offenbar „niemand das Problem ernsthaft weiter verfolgt.“ Sie selbst wird keine Kraft mehr in die Problematik investieren.

Aufklärungsprojekt stirbt mit dem Beirat

Gern weitergeführt hätte sie hingegen das Schulprojekt, das seit jeher Herzstück der Arbeit des Behindertenbeirates gewesen ist. Jährlich sind dabei Schüler an das Thema Behinderung herangeführt worden. Das fällt nun weg. Auch in diesem Fall hatte sich der nicht als Verein organisierte Beirat mehr Unterstützung von der Stadt erhofft. Die bürokratischen Hürden bei der Verwaltung der Finanzen seien immer größer geworden, die Kommunikation mit der Stadt immer weniger.

Natürlich habe diese Entwicklung ihre Ursache auch in der sehr überschaubaren Personaldecke des Beirates. SPD-Stadtrat Uwe Hachmann und sein Kollege Peter Krause (Die Linke) arbeiten seit den Anfängen des Beirates mit. Dass sich aus den Reihen der CDU erst jetzt jemand gefunden habe, der zur Mitarbeit bereit wäre, grämt Peter Krause. Er hat genauso wie alle anderen bislang aktiven Mitstreiter für die Beendigung der Arbeit des Behindertenbeirates gestimmt. Die einzige Gegenstimme erhob Friedrich Brixi.

