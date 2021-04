Roßweiner Kamelienhof ist bereit für seine Senioren

Roßwein

Karl Weinhold ist gut gelaunt. Der 89-jährige Roßweiner schäkert mit der Schulfestkönigin der Stadt. Die junge Frau ist zu Besuch in seinem neuen Zuhause auf dem Baderberg in Roßwein. Das ist die Seniorenresidenz „Kamelienhof“; Karl Weinhold ist der erste Bewohner. Nach 15 Monaten Bauzeit war das moderne Pflegeheim vom Investor an den Betreiber, die ESB Seniorenresidenz Roßwein GmbH, ein Tochterunternehmen der gemeinnützigen Euro Plus Senioren-Betreuung GmbH, pünktlich am 1. April übergeben worden. Insgesamt 130 Einzelzimmer – alle größer als vorgeschrieben – werden sich in den nächsten Wochen und Monaten füllen. Sechs werden am Ende dieser Woche schon belegt sein.

Eröffnung im kleinen Kreis: Corona und wetterbedingt fiel die Einweihung des neuen Seniorenpflegeheims auf dem Baderberg anders aus als geplant. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Ohne Stäbchen keine Party: Corona-Schnelltest für alle Gäste

Nach Karl Weinhold, der nach überstandener Corona-Erkrankung im Februar nun in den „Kamelienhof“ umgezogen ist, haben am Dienstag nach Ostern vier weitere Bewohner Einzug gehalten. „Das ist viel für einen Tag, optimal sind zwei“, erklärt Pflegedienstleiterin Silke Vogel. Die 52-Jährige ist aus Hartha nach Roßwein gewechselt, hat zuvor elf Jahre lang als Pflegedienstleiterin im ambulanten Bereich gearbeitet. Jetzt freut sie sich auf die neue Herausforderung.

Stäbchen rein, sicher sein: Jeder Gast zur Eröffnung musste sich erst mal einem Corona-Schnelltest unterziehen. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Eine solche bringt auch die aktuelle Ereignislage mit sich: Wer zur Eröffnungsfeier am Dienstag dabei sein will, muss vorher per Stäbchen in der Nase unter Beweis stellen, dass er nicht Träger des Corona-Virus ist. So wie grundsätzlich jeder Besucher, der die Räumlichkeiten des Pflegeheims betritt. Silke Vogel und ihre Stellvertreterin Simone Kaufer managen die Tests. Alle bleiben negativ, also dürfen auch alle mit in die Cafeteria, wo die kleine Eröffnungsfeier stattfindet.

Weiß blühende Schönheit wird später im Innenhof Platz nehmen

Die ist Corona bedingt kleiner ausgefallen als geplant. Und auch das plötzlich noch einmal winterliche Wetter sorgte für ein paar Einschränkungen. Denn eigentlich hatte im großen Innenhof des neuen Pflegeheims die „Camellia Williamsii Jurys Yellow“ gepflanzt werden sollen. Die weiß blühende Kamelien-Schönheit mit gelbem Kern ist quasi die Namenspatin der neuen Seniorenresidenz und ein Geschenk des Heimatvereins, mit dem die neue Einrichtung auf dem Baderberg genauso wie mit anderen Roßweiner Vereinen und Einrichtungen als lebendiger Teil der Stadt zusammenarbeiten will.

Das große Erdloch fürs Pflanzengeschenk war bei schönstem Frühlingswetter schon gebuddelt worden, ist jetzt aber erst einmal wieder zugeschüttet. Stadtgärtner Ingolf Kirschstein und Heimatvereinschefin Martina Thiele überreichten die Kamelie gemeinsam mit Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) also im Topf an Einrichtungsleiterin Nicole Eichart. Die verdeutlichte das Motto für die zukünftige Arbeit in der Seniorenresidenz mit einem Spruch: „Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe füllen es aus.“

Warteliste für Pflegeheimplatz in Roßwein wird entlastet

Veit Lindner zeigte sich erfreut und dankbar für die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Investor bisher. Nicht nur, dass eine Brache aus dem Stadtbild verschwunden ist und die 6000 Quadratmeter auf dem Baderberg nun aussehen wie geleckt. Die Stadt habe mit dem neuen, zweiten Pflegeheim im Ort auch ein Problem weniger – die Warteliste für einen Platz zum Verbringen des Lebensabends in Roßwein werde enorm entlastet.

Von Manuela Engelmann-Bunk