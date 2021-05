Roßweiner Kameraden fahren Ärzte nicht mehr zum Einsatz

Roßwein

Zwei Jahre ist es her, dass Roßweins Feuerwehrleute ein neues Einsatzfahrzeug in Empfang nehmen durften. Zu verdanken hatten sie das auch einem in Sachsen einzigartigen Projekt. Mit dem nagelneuen Ford Ranger haben die Kameraden nachts oder an den Wochenenden Bereitschaftsärzte aus Roßwein und Döbeln zu ihren Einsätzen gefahren. Am 31. März ist René Bernhardt, Wehrleiter der Feuerwehr Roßwein, den letzten dieser Einsätze gefahren. Jetzt ist Schluss damit. Nach 16 Jahren ist diese besondere Fahrbegleitung vorbei. Nicht, weil die Roßweiner Feuerwehrleute sie nicht mehr leisten wollten. Oder weil die Ärzte in der Region sie nicht mehr in Anspruch nehmen möchten. Grund für die Beendigung des Fahrdienst-Projekts ist eine Umstrukturierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes durch die Kassenärztliche Vereinigung. Um bundesweit einheitliche Strukturen zu schaffen, ist nun ein Unternehmen beauftragt worden, das die Bereitschaftsärzte zukünftig zu ihren Einsätzen fahren wird. Das individuelle Projekt der Roßweiner Feuerwehr ist damit hinfällig.

Rene Bernhardt findet das schade. Er und seine Kameraden haben unentgeltlich jahrelang die Mediziner gefahren, die für Patienten im Raum Roßwein, Döbeln und Ostrau zuständig waren. Bis zum Start des Roßweiner Projektes, das im Auftrag der Stadtverwaltung gelaufen ist, waren die Mediziner selbst zuständig dafür, wie sie zu ihrem Patienten kommen. Sie mussten mit ihrem privaten Fahrzeug fahren und waren allein unterwegs.

Über die Jahre hat sich zwischen den Feuerwehrmännern und Ärzten eine gute Zusammenarbeit auch auf anderen Gebieten entwickelt. Doch die Roßweiner Feuerwehrleute, für die der Fahrdienst immer auch eine Art zusätzliche Ausbildung gewesen ist, sind jetzt raus. Die Helfende-Franken-Gesellschaft aus Lichtenfels (Bayern) ist nun als Fahrdienstleister von der Kassenärztlichen Vereinigung beauftragt worden. Das Gebiet, das nun Mediziner wie Dr. Michael Bronkalla oder Allgemeinmedizinerin Sylke Otto aus Roßwein mit anderen Ärzten betreuen, ist wesentlich größer als ihr bisheriges und umfasst im wesentlichen die Altkreise Döbeln und Mittweida.

Die Roßweiner Kameraden haben nun ein Ehrenamt weniger. Was ihnen geblieben ist aus 16 Jahren Fahrbereitschaft ist der Ford Ranger, der zur Hälfte von den Ärzten mitfinanziert wurde, die dafür die Kilometerpauschale für jeden ihrer Einsätze gesammelt hatten.

Von Manuela Engelmann-Bunk