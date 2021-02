Roßweiner Kameraden sammeln Geld für neues Licht

Roßwein

Licht ins Dunkel bringen müssen Roßweins Kameraden genauso oft wie Feuer löschen oder bei Unfällen helfen. Deshalb brauchen sie auch Handscheinwerfer, die gehören zur Ausrüstung von Feuerwehrleuten einfach dazu. Die Geräte, die die Roßweiner Kameraden zur Verfügung haben, sind inzwischen etwa 20 Jahre alt. Sie haben ein Bleiakku. Irgendwann ist die Elektronik einfach mal kaputt, sagt Wehrleiter René Bernhardt.

Jetzt sollen endlich neue Handscheinwerfer angeschafft werden, mit LED, die nicht nur heller scheinen, sondern auch ein Akku zum wiederaufladen haben. Und sie passen zu der sonstigen Ausrüstung, die die Stadt im vergangenen Jahr ihrer Feuerwehr finanziert hat, können per Klipp an der neuen Kleidung befestigt werden. Das alles hat seinen Preis. Rund 250 Euro kostet ein solcher Handscheinwerfer, 25 Stück davon brauchen die Roßweiner.

Anzeige

Weil die Kassen generell leer sind und die Kommune in Zeiten der Pandemie besonders klamm ist, kümmern sich Roßweins Feuerwehrleute selbst. „Wir haben ja unseren Feuerwehrverein und der hat jetzt eben eine Spendensammlung für diese Handscheinwerfer gestartet“, erklärt René Bernhardt. Er findet das gut, denn die Verantwortung allein bei der Kommune zu lassen, die sich auch bloß kein Geld aus den Rippen schneiden kann, bringe ja niemanden weiter.

Und so haben die Feuerwehrleute kurzerhand ganz viele verschiedene Roßweiner Firmen angeschrieben mit der Bitte um Unterstützung. Beispielsweise die OFM Abwasserentsorgung Mulde hat bereits 200 Euro gespendet. Und so hoffen die Kameraden, dass die benötigten fast 5000 Euro doch recht bald zusammenkommen.

Dass die Feuerwehrleute auf diese Weise zu dringend benötigter Ausrüstung kommen, ist nicht ungewöhnlich, sagt Rene Bernhardt. Auch für die Ausstattung der bereits aktiven ortsfesten Befehlsstelle, die in Roßwein ihren Sitz hat, fehlt der Stadt das Geld. „Da gibt es eine Anweisung und die Leidtragende ist die Kommune, die dann für das Umsetzen verantwortlich ist.“ Denn auch das kostet wieder Geld. So brauchen die Roßweiner beispielsweise große Wideboards, an denen man eine vernünftige Einsatzplanung machen kann. Auch Computertechnik muss aufgerüstet werden, um beispielsweise einfach mal eine große Karte per Beamer an die Wand werfen zu können. Für dieses Vorhaben hatte zuletzt Matthias Liebscher von der neuen Roßweiner Wählervereinigung „Klartext“ angekündigt, Spenden in der Stadt auftreiben zu wollen.

Von Manuela Engelmann-Bunk