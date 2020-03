Roßweiner Kanon soll auch in Corona-Zeiten erklingen

Roßwein

„Singen macht Freude“ heißt der Kanon, den Grundschullehrer Maik Oyen gerade erst neu komponiert hat. Freude ist dieser Tage besonders gefragt, auch die durchs Singen. Gemeinsam Musizieren allerdings ist nicht möglich, so dass der Musik-Pädagoge in den kommenden Tagen und Wochen versuchen möchte, Wege zu finden, um nicht nur seinen Schülern, sondern auch Freunden und Bekannten mit Hilfe digitaler Vernetzung musikalisch Freude zu bereiten.

Erst einmal mit den Kindern gesungen

Ein wenig traurig ist Maik Oyen schon: Nur ein einziges Mal hat er den extra für den Grundschulchor geschriebenen Kanon mit den Kindern singen können, bevor die Coronavirus-Krise auch ihnen die Möglichkeit genommen hat, sich zu treffen. „Beim nächsten Treffen wollten wir schon vierstimmig singen“, erzählt Oyen, der gut 30 Mädchen und Jungen aus der zweiten und dritten Klasse mit dem Chorangebot hinter dem Ofen hervor locken konnte. Das letzte Mal gab es an Roßweins Grundschule vor vier Jahren einen Chor. Auch aus den vierten Klassen ist der Zuspruch rege, bei denen passte bislang lediglich die Unterrichtszeit noch nicht. Nach Corona soll es da auch Lösungen geben.

Mit anderen Musiklehrern getestet

Den Kanon hat Maik Oyen Anfang März auf einem musikpädagogischen Tag in Hessen, wo er als Referent zu Gast war, gemeinsam mit anderen Musiklehrern getestet. Davon gibt es ein Video, das er jetzt schon per Mail an Freunde und Bekannte geschickt hat.

Weil Musik eigentlich eine Sache ist, die man gemeinsam machen sollte, will Oyen auch für das Singen eine virtuelle Möglichkeit finden. Er findet das Beispiel eines Dresdner Kollegen gut, der seine Schüler per Video mit einem selbst geschriebenen Lied animiert, gemeinsam mit den Eltern zu Hause zu singen und selbst eine Strophe zu schreiben. Abzuklären ist für solche Angebote, dass möglichst jeder einen E-Mail-Zugang hat. Es gibt noch viele Dinge, auch rechtliche Bedingungen zu durchdenken, doch Maik Oyen sieht in der aktuellen Situation auch die Chance, das Thema Digitalisierung weitaus zielführender voranzubringen als es ohne die Krise vermutlich der Fall gewesen wäre.

Von Manuela Engelmann-Bunk