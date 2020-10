Roßweiner Katzenbabys suchen ein neues Zuhause

Roßwein

Neue Fundkätzchen haben Einzug bei Michaela Filla von Roßweins Katzeninitiative gehalten. Zwei kleine Jungs und ein Katzenmädchen konnte die Roßweinerin aus einem Schafstall in Grunau retten. Zwei Geschwister-Kätzchen waren bei ihrem Eintreffen bereits tot. An das Ordnungsamt der Stadt hatte sich ein Bauer aus Grunau gewandt, nachdem das Schreien der Katzenbabys in seinem Stall nicht aufhörte.

Streunerin lässt Katzenbabys zurück

Offenbar war die Katzenmutter, eine Streunerin, die schon öfter ihren Wurf in dem Stall abgelegt hatte, diesmal nicht wieder zurückgekommen. Das Ordnungsamt informierte Michaela Filla, die die noch lebenden Katzenbabys unter ihre Fittiche nahm und derzeit wieder mit der Flasche aufzieht. Während die beiden Kater mopsfidel und wild sind, musste das kleine Katzenmädchen bereits zweimal vom Tierarzt behandelt werden. „Jetzt ist sie erst einmal stabil, aber wir müssen schauen, ob sie durchkommt. Hunger hat sie auf jeden Fall.“ Aktuell sind die drei Kätzchen etwas über drei Wochen alt. In etwa acht Wochen sind sie bereit für die Abgabe in ein liebevolles Zuhause.

Spenden werden gebraucht

Interessenten können sich bei Michaela Filla melden (034322/41792). Die Katzeninitiative, die sich der Roßweiner Streuner angenommen hat und bemüht ist, eine weitere Ausbreitung einzudämmen, freut sich über Spendengelder zur Unterstützung ihrer Arbeit.

Spenden können auf ein Konto der Stadt Roßwein bei der Kreissparkasse Döbeln (IBAN: DE03860554620031930001) eingezahlt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk