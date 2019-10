Roßweiner Katzeninitiative erhält Spenden

Roßwein

Immer wieder landen verwahrloste, verhungerte oder einfach ausgesetzte Katzen bei der Katzeninitiative Roßwein um Michaela Filla und ihr Team. Dort werden sie in den einzelnen Pflege- und Futterstellen von den engagierten Freiwilligen wieder aufgepäppelt und, wenn es möglich ist, auch in ein neues Zuhause weiter vermittelt. Gerade zu Ferienzeiten ist das Problem auch hier in der Region akut. Nach Angaben von Tierschutzverbänden gibt es derzeit rund zwei Millionen besitzerlose Katzen in Deutschland. Daher ist es umso besser, wenn sich Menschen wie Michaela Filla aus Roßwein derer annehmen.

Nun gab es für sie und ihre Mitstreiterinnen, Ingrid Szameit und Ramona Frenzel, der Katzeninitiative Roßwein einen Grund zur Freude: Der gebürtige Roßweiner und Katzenfreund Siegfried Schmidt übergab ihnen gestern eine großzügige Spende für die Tiere. „Wir haben insgesamt rund 300 Kilogramm hochwertiges Trocken- und Nassfutter von Herr Schmidt geschenkt bekommen“, berichtet Filla dankbar. Der großzügige Spender, der heute in Hoyerswerda lebt, hat in der Roßweiner Stadtverwaltung von dem Engagement der Frauen erfahren. Siegfried Schmidt meldete sich dann bei Michaela Filla und beschloss, der Initiative zu helfen und einen Beitrag zu leisten. „Derzeit haben wir sehr viele Katzen in Roßwein, die von uns versorgt werden,“ so Filla. Aktuell seien das circa 15 Katzen und Kitten in den Futter- und Pflegestellen. Sie kommt aber auch einer weiteren Aufgabe nach. Die Frauen kümmern sich zum Beispiel darum, freilebende, wilde Katzen einzufangen und zu kastrieren. Damit verhindern sie, dass sich die Samtpfoten immer weiter und unkontrolliert ausbreiten. Eine Kastrationspflicht für Hauskatzen, die nach draußen dürfen, gibt es in Roßwein nicht.

Michaela Filla und ihr Team sind angewiesen auf Spenden wie die von Siegfried Schmidt, damit sie auch zukünftig allen hilfebedürftigen Tieren helfen können.

Spenden zugunsten der Katzeninitiative Roßwein können eingezahlt werden auf ein Konto der Stadt Roßwein bei der Kreissparkasse Döbeln: IBAN DE03 860554620031930001

Von Johann Landgraf