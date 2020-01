An den Ostdeutschen mag sie Mut und Kreativität, an den Sachsen die Friedfertigkeit. Blue Grandstaff aus Detroit arbeitet in ihrem Wunschbundesland als Fremdsprachenassistentin, derzeit in Leisnig. Die Region um Leipzig vergleicht sie mit ihrer Heimat im US-Bundesstaat Michigan. Für sie persönlich bedeutet Deutschland: Umbruch.