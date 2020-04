Roßweiner Musiklehrer macht jetzt Youtube

Roßwein

Mit seinem Kanon „Singen macht glücklich“ hat sie angefangen, die digitale Reise, die Musiklehrer Maik Oyen seit Beginn der Corona-Krise angetreten ist. Um seinen Grundschülern aus der Ferne ein bisschen musikalisches Wissen vermitteln zu können, hat sich Maik Oyen mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt, die Youtube bietet. Wo anfänglich per Mail eine musikalische Grußbotschaft versendet wurde, hat der Roßweiner inzwischen diverse Tutorials erstellt, die auf seinem Youtube-Kanal „Mister Moyen“ zu finden sind. Damit die Eltern der Grundschüler oder auch die Kinder selbst die kleinen Unterrichtseinheiten schnell finden, stellt Schulleiterin Michaela Roßberg den jeweiligen Link zeitnah auf die Schulhomepage unter die Rubrik „Musik-Tutorial“. Ebenso auf der Homepage zu finden sind die „Hamsterkiste“ oder „Antolin“, ein Lern- und ein Buchportal, an dem sich die Kinder in der Zeit während der Schulschließung bedienen können.

Maik Oyen nimmt seine zusätzlichen Angebote im heimischen Musikzimmer auf. Die Gurken-Rassel-Trommel-Büchse beispielsweise, das Tutorial, das die Kinder im März begleitet hat. Vier Teile gibt es davon. Die Gurken-Rassel-Trommel-Büchse kann selbst gebaut werden – wie das geht, erfahren Kinder (und auch Eltern) im ersten Film, der sieben Minuten läuft. Dann kann natürlich mit dem neuen Musikinstrument musiziert, ein Lied gesungen und eigene Texte geschrieben werden. Inzwischen hat Maik Oyen die erste Folge schon wieder überarbeitet. Auch für ihn ist diese Art Angebot eine Weiterbildung. „Man lernt dazu“, sagt er. Während er am Anfang lediglich das iPad zehn Minuten lang hat laufen lassen für das Tutorial, weiß er inzwischen, wie er Aufnahmen schneiden oder auch überblenden kann, so dass die kleinen Filmchen inzwischen eine gewisse Professionalität erreicht haben.

Für den April hat Maik Oyen seinen für den Grundschulchor komponierten Kanon als Anleitung hochgeladen – nicht nur, aber auch für die Chorkinder, die das Stück jetzt schon mal fleißig üben sollen, damit es dann wenn es wieder möglich ist, vierstimmig gesungen werden kann. Was es mit dem Lügen-Rap auf sich hat, erfahren die Kinder in den beiden zuletzt hochgeladenen Tutorials ihres Musiklehrers. Jetzt für die Ferienzeit gibt es ein weiteres Angebot, das nicht aus seiner Feder stammt, aber trotzdem auf der Schulhomepage zu finden ist: Jüngere Kinder können mit Kommissar Krächz und Dr. Kläver auf musikalische Spurensuche gehen, ältere mit dem Dackl Konzerte besuchen, Instrumente basteln oder ein Musikquiz lösen. Dabei handelt es sich um Sendungen aus der WDR-Musikvermittlung.

Ob Maik Oyen auch nach den Osterferien in seinem heimischen Musikzimmer Tutorials produzieren wird, hängt ganz davon ab, wie lange die Grundschulen noch geschlossen bleiben müssen. Ideen hat er jedenfalls genug.

Von Manuela Engelmann-Bunk