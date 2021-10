Roßweiner Osiris öffnet seinen Regenwald-Keller

Roßwein

Warm ist es im Keller von Roßweins Oberschule. Es riecht nach Tier, nach Pflanzen, nach Feuchtigkeit. „Mach mal den Ton an!“ Gerald Voland gibt das Signal an Uwe Hensel. Vogelgezwitscher ertönt, Wasser plätschert, Gewittergrollen deutet sich an. Wer jetzt die Augen schließt, könnte sich gut im tropischen Regenwald wähnen. Seit 27 Jahren hat Roßweins Aquarien- und Terrarienverein Osiris hier im Schulkeller sein Domizil.

Das neue Amazonas-Paludarium ist das jüngste Großprojekt, das die Osiris-Mitglieder umgesetzt haben. Quelle: Sven Bartsch

Seit 1993 gibt es den kleinen Verein, der aus einer bereits 1981 gegründeten Interessengruppe der Geschwister-Scholl-Schule hervorgegangen ist. Das ist 40 Jahre her. Dass sie vier Jahrzehnte mit Höhen und Tiefen durchgestanden haben und immer noch da sind, das feiern die aktuell 21 Mitglieder jetzt. Am Sonntag öffnen sie die Türen zu ihrem tropischen Keller, in dem sich in den zurückliegenden Monaten trotz Corona-Pandemie und damit verbundener finanzieller Probleme wieder eine Menge getan hat. Und in dem nicht nur jede Menge Fische, Achatschnecken und Tausendfüßler ihr Zuhause haben, sondern auch Wasserschildkröten, riesige Schlangen und ein Krokodil.

Kinder dürfen Becken selbst betreuen

Neugierig stupst Schnappi gegen die Scheibe. Die große Schnappschildkröte gehört zu den Tieren, die schon besonders lange von den Osiris-Mitgliedern gehegt und gepflegt werden. 1998 hatte man das Kriechtier aus der Mulde in Roßwein gefischt, im Oberschulkeller hat es eine neue Heimat gefunden. Genauso wie vor ein paar Wochen drei kleinere Wasserschildkröten, die in Seifersdorf und auf einer Wiese an der Bahndammstraße aufgegabelt wurden. 80 Jahre alt könnte zumindest Schnappi werden. „Die wird uns alle hier überleben“, sagt Vereinsmitglied Uwe Hensel und lacht. Neun von den derzeit 21 Mitstreitern sind Jugendliche. Auf die hoffen die Seniore

n des Vereins für die Zukunft, nicht nur die von Osiris, sondern auch für die der Tiere.

Schnappi gehört bereits zum Osiris-Inventar. Quelle: Sven Bartsch

Schnappi ist eine der Attraktionen des Vereins, wenn dieser seine Türen öffnet. Das machen die Osiris-Mitglieder regelmäßig, wenn sie es denn dürfen. Im Corona-Jahr war es schwierig, Gruppen mit Kindern und Jugendlichen durch die Ausstellung zu führen. In diesem Sommer aber hat Gerald Voland, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört, 150 Neugierige mit auf die kleine Reise durch die Pflanzen- und Tierwelt des tropischen Regenwaldes genommen. An der Oberschule betreut der Ruheständler, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, außerdem ein Ganztagsangebot. Elf Kinder sind dort derzeit dabei, demnächst wechseln ein paar in den Verein. Jede Woche gibt’s nicht nur Theorie im Computerkabinett der Schule, sondern auch Praxis in den Vereinsräumen. Dort stehen 13 Becken, die von den Schülern selbst betreut werden.

Schlangenhaut zum Anfassen

An anderen Scheiben dürfen sie, wie alle anderen Besucher auch, nur schauen. Im Regenwald-Raum beispielsweise, wo in einem Becken die zwei Meter lange Boa Constrictor zusammen mit der großen Tigerpython lebt.

Die Boa Constrictor lebt bei den Roßweinern in einem Becken mit einer Tigerpython. Quelle: Sven Bartsch

4,80 Meter lang ist das Tier und wiegt etwa 80 Kilogramm. Vor drei Wochen hat sich die Schlange gehäutet – „komplett“, freut sich Gerald Voland. Jetzt kann die Schlangenhaut nämlich gezeigt und angefasst werden. Das Tier selbst zu berühren, ist nicht möglich. Und vielleicht auch nicht empfehlenswert. „Die kann schon auch ein kleines Spanferkel auf einmal vertilgen“, sagt Steffi Gießmann, die unter anderem für die Fütterung des Rochens und der Schnappschildkröte zuständig ist.

Schweine können im Schulkeller nicht verfüttert werden. Meerschweinchen, Ratten und Mäuse allerdings schon. Diese Futtertiere ziehen die Mitglieder bei sich zu Hause auf. Die Tigerpython frisst nur alle drei Monate, dann entsprechend viel. Die anderen Tiere aber müssen wöchentlich gefüttert werden. Bis zu 15 Brote, mehrere Kilo Getreide, Stroh, Heu, Einstreu und anderthalb bis zwei Zentner Fisch braucht der Verein wöchentlich, um seine Tiere zu versorgen. Etwa 50 Stunden in der Woche verbringen die Männer und Frauen in ihrem Vereinsdomizil mit Füttern, Säubern und Technikkontrolle.

Das Amazonas-Paludarium ist fertig

Im Regenwald-Raum, den ein Bild von Graffiti-Künstler Frank Schäfer ziert, das er nach Originalaufnahmen aus Venezuela erstellt hat, lebt auch ein Krokodil. Nach wie vor ist es eine der Attraktionen des Vereins. Vor zwei Jahren ist noch ein extra Terrarium an das Aquarium angebaut worden, in dem das Krokodil „abgeparkt“ werden kann, wenn das eigentliche Becken gereinigt werden muss. „Hier wollen wir auch noch komplett malern und es kommen noch echte Pflanzen rein. Aber dafür brauchen wir spezielles Licht.“

Gecko & Co sind bei den Roßweiner Osiris-Mitgliedern in guten Händen und können besucht werden. Quelle: Sven Bartsch

Sie haben viel geschafft in den zurückliegenden Monaten. Das Amazonas-Paludarium ist fertig. Vier Jahre hatte sich der Verein mit dem Vorhaben getragen, bevor er im ersten Corona-Jahr mit der Umsetzung begann. Mehrere tausend Euro hat das spezielle Becken mit allem Drum und Dran gekostet, in dem die Lebensbedingungen am Amazonas imitiert werden. Zwei Computer steuern eine automatische Beregnungs- und Beleuchtungsanlage, sodass es täglich Sonnenaufgang, Mittagssonne, Gewitterstimmung, Sonnenuntergang und Mondschein gibt. Salmler und Welse leben in dem Becken, das für den Verein das Highlight ist.

Auch das Durchhalten wird gefeiert

Dass es bei und für Osiris immer weiter vorangeht, ist Verdienst seiner Mitglieder. Allerdings, und dessen sind sich hier alle bewusst, würde es ohne die Unterstützung durch treue und großzügige Sponsoren aus der Region und darüber hinaus eben auch nicht gehen. Mit denen feiern die Mitglieder des Vereins, der den Namen einer kleinen, eher unscheinbaren Amazonaspflanze trägt – Echinodorus osiris –, schon am heutigen Sonnabend. Am Tag darauf, am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, dürfen von 10 bis 17 Uhr alle Neugierigen im Keller der Oberschule vorbeischauen. Es gibt eine Hüpfburg, Kinderbasteln und -schminken und natürlich Roster vom Grill. Es gelten die 3G-Regeln.

Von Manuela Engelmann-Bunk