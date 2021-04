Roßweiner Pflegeheim „Kamelienhof“ feiert am Dienstag Eröffnung

Roßwein

Am Dienstag ist es soweit: Das neue Roßweiner Pflegeheim am Baderberg wird feierlich eröffnet. Bei der kleinen internen Feier am Vormittag werden die ersten beiden von insgesamt vier Bewohnern begrüßt, die noch an diesem Tag ihre Zimmer in dem Neubau beziehen werden. Dazu werden sie von Mitarbeitern, der Geschäftsführung, dem Bauträger und Roßweins Bürgermeister Veit Lindner begrüßt.

Insgesamt wird das neue Pflegeheim einmal 130 Betten haben. „Die werden jetzt nach und nach bezogen. Parallel wächst auch der Stab unserer Mitarbeiter entsprechend auf“, sagt Nicole Eichert, die Leiterin der Einrichtung. Mit 20 Mitarbeitern geht das neue Haus am Dienstag an den Start. Weitere Arbeitsverträge werden in den nächsten Wochen und Monaten geschlossen. Dazu liegen den Betreibern auch zahlreiche weitere Bewerbungen vor, so das ab Jahresende eine Vollauslastung denkbar ist. Parallel sollen ab September auch junge Leute eine Ausbildung beginnen können.

Höhepunkt der Einweihung am Dienstag soll das Pflanzen einer Kamelie im Innenhof des Komplexes werden. Denn das neue Seniorenpflegeheim der Chemnitzer EURO Plus Senioren-Betreuung GmbH auf dem Baderberg wird „Kamelienhof“ heißen. Gemeinsam mit Vertretern des Roßweiner Heimatvereins wurde eine passende Kamelienart ausgewählt.

Von Thomas Sparrer