Roßweiner Posaunenchor will für Licht sorgen in dunkler Zeit

Roßwein

Eigentlich hatte Roßweins Posaunenchor am Montagabend einen festen Termin in der Goldbornstraße. Wie bereits in den letzten Jahren waren die Männer und Frauen um Chorleiter Ruben Grimme am 9. November für die musikalische Umrahmung der Mahnwache an den Stolpersteinen zuständig. Um 18 Uhr sollte es am kommenden Montag auch in diesem Jahr eine Mahnwache an Stolpersteinen, diesmal denen der Familie Bibring in der Goldbornstraße 22 geben. Doch das öffentliche Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 in diesem Jahr fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das aber soll die Menschen nicht davon abhalten, individuell der Ereignisse vor 82 Jahren, der einzelnen Schicksale zu gedenken.

Für Ruben Grimme und seine Mitstreiter vom Roßweiner Posaunenchor wäre die Mahnwache am Montag der Auftakt für ihren Laternenweg gewesen. Der Plan war, jeden Montag quasi eine öffentliche Probe unter freiem Himmel zu absolvieren – so, wie man es im Sommer schon praktiziert hatte. In der dunklen Jahreszeit jetzt sollte dies unter den verschiedenen Laternen der Stadt geschehen, jeden Montag, 19 Uhr, wollten sich die Bläser unter einer anderen Lichtquelle in der Stadt treffen, um auf ihre Art etwas Licht in die Dunkelheit – auch die dieser Tage – zu bringen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona, des Teil-Lockdowns im November aber haben die Posaunenchormitglieder nun umgeplant. Sie wollen sich an die Regeln halten und machen das, was möglich ist. Und so wird nun jeden Montag eine Art musikalische Andacht in der Kirche abgehalten. Bei offener Kirchentür, vor der eine Laterne leuchten wird, die dem Besucher unter Umständen den Weg weisen kann.

Ruben Grimme weiß, dass zu diesen öffentlichen Proben keine Unmengen an Menschen kommen werden. Doch es ist ein Angebot, das vielleicht ein wenig über die jetzt ohnehin etwas dunklere Zeit helfen soll. „Jetzt kommt der Martinstag, dann Ewigkeitssonntag, Erster Advent...“ Das etwa halbstündige Blasen wird thematisch ausgerichtet sein. Bis zum 21. Dezember wollen die etwa 14 Chormitglieder ihre Probe bei geöffneter Kirchentür anbieten.

Am Montag geht es los. Vielleicht findet ja der eine oder andere den Weg vor die Kirche, nachdem er an Roßweins Stolpersteinen still der Ereignisse vor 82 Jahren gedacht hat. An vier Stellen in der Stadt sind die Mahner zu finden: In der Mühlstraße 18 liegen vier Stolpersteine für die Familie Goldmann. In der Nossener Straße 11 wird mit drei Stolpersteinen an die Familie Strauß erinnert. In der Dresdner Straße 17 wird mit zwei Stolpersteinen der Familie Sachs gedacht. Und in der Goldbornstraße 22 liegen drei Stolpersteine für Familie Biebring. Ines Lammay beispielsweise von der Stadtverwaltung Roßwein, die die Mahnwache am 9. November sowie die anschließende Gedenkveranstaltung immer in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde und dem Döbelner Treibhaus-Verein organisiert, wird auf jeden Fall unterwegs in der Stadt sein. Mit Lappen und Kerze. Zum stillen Gedenken.

Von Manuela Engelmann-Bunk