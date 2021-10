Roßweiner Räte machen Weg frei für Kaufhaus im Gewerbegebiet

Roßwein

Auf 800 Quadratmetern soll im Roßweiner Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ ein Sonderpostenmarkt entstehen. Die freie Fläche, die sich in Privateigentum befindet, grenzt an das Grundstück des früheren Autohauses Keßler. Interesse für die Ansiedelung bekundet hat die Firma Wreesmann GmbH, die bereits in Hartha vertreten ist. Die Stadtverwaltung hatte den Räten empfohlen, die Ansiedelung auf Grundlage des 2020 beschlossenen Einzelhandelskonzeptes nicht zu befürworten: In diesem Einzelhandelskonzept ist das Hauptaugenmerk auf die wohnortnahe Grundversorgung der Einwohner gerichtet, soll heißen, Handel soll in die Stadt geholt werden. Außerdem sei es Ziel der Stadt, im Gewerbegebiet Flächen für produzierendes und weiterverarbeitendes Gewerbe sowie für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe vorzuhalten. Die große Mehrheit der Stadträte allerdings befürwortete zur jüngsten Ratssitzung die Ansiedelung und lehnte die Beschlussvorlage der Verwaltung ab.

Baumarkt-Produkte auf der Goldenen Höhe

Im Kaufhaus Wreesmann kann der Kunde Sonderposten aus dem Baum- und Gartenmarktsektor kaufen. Angefangen von Gartengeräten über Werkzeug bis hin zu Schrauben und Nägeln. Genau die führte beispielsweise Stadtrat Thomas Winter (SPD) ins Feld: Es wäre doch super, wenn der Hausmeister der Oberschule nicht mehr wegen ein paar Schrauben eine Stunde am Vormittag einplanen müsste, um die in Döbeln zu besorgen, sondern die im eigenen Gewerbegebiet kaufen könnte.

Auch viele andere Räte sehen in der Ansiedelung des Sonderpostenmarktes mehr Vorteile für die Stadt als mögliche Nachteile für die Auslastung des Gewerbegebietes. Jens Tamke (AfD) schlug in die selbe Kerbe: „In diesem Markt gibt es über die Hälfte der Dinge, die wir hier in Roßwein vermissen. Ich kann nicht verstehen, dass die Stadt das ablehnen will. Es bringt Gewerbesteuer, Arbeitsplätze. Und das Angebot wird hier dringend gebraucht.“ Rico Söhnel (CDU) fand ein weiteres Argument für den Markt: „Wir reden hier über eine Fläche, die seit 20, 30 Jahren ungenutzt da liegt. Wir können doch froh sein, wenn sich so jemand hier bei uns ansiedeln will.“ Fraktionskollege Jens Schmidt pflichtete ihm bei.

Industriebrache besser geeignet

Doch es gab auch Gegenstimmen. Steffen Thiele (SPD) fand die Ansiedelung grundsätzlich gut, den Standort dafür allerdings nicht. „Wir haben doch in der Stadt genügend Industriebrachen. Können wir dem Interessenten denn nicht anbieten, in der Stadt zu suchen?“ Das sei geschehen, erklärte Bauamtsleiter Dirk Mehler, allerdings habe sich der Kaufhausbesitzer bei mehreren vorliegenden Angeboten klar für das Grundstück im Gewerbegebiet ausgesprochen. Dort ist die Frage der Parkplätze genauso geklärt wie die Eigentumsverhältnisse. Es muss nichts weggerissen, eine Halle könnte problemlos aufgebaut werden.

Grundsätzlich beinhaltet der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ keine Ausschlussgründe für die Ansiedelung von Handelseinrichtungen. Die Stadträte nutzten ihr Recht und sprachen sich mit elf Stimmen fraktionsübergreifend für die Ansiedelung des Sonderpostenmarktes im Gewerbegebiet aus. Vier Räte stimmten dagegen, einer enthielt sich.

Von Manuela Engelmann-Bunk