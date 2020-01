Roßweiner Rathaus-Tresor offenbart alte Schätze – und fliegt jetzt auf den Schrott

Roßwein

Zu Zeiten, als zur Einweihung von Geld-Tresoren noch Geleitworte geschrieben wurden, ist auch der zwei mal zwei Meter große Stahl-Koloss im Erdgeschoss des Roßweiner Rathauses eingebaut worden. Dort war in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts die Sparkasse der Stadt beherbergt, woran am Dienstag wieder erinnert wurde. Denn beim Ausbau des Tresors, der aufgrund des bevorstehenden Umbaus des Einwohnermeldeamtes raus musste, sind diverse Dokumente, die darauf hinweisen, und sogar Geld zum Vorschein gekommen.

Bereits im September war der mindestens sechs Tonnen schwere Tresor der Marke Carl Kästner/Leipzig, ehemals Tresorbauanstalt und Geldschrankfirma mit Hilfe eines Spezialisten geöffnet worden. Nicht nur um zu sehen, was drin ist – das letzte Mal war der Geldschrank in den 1990er Jahren offen gewesen – sondern auch, weil er sich geöffnet möglicherweise leichter ausbauen und abtransportieren lassen würde.

Langwieriger Abtransport

Seit 8 Uhr am Dienstagmorgen waren Jürgen Beyer und zwei seiner Mitarbeiter damit beschäftigt, den Koloss aus dem Einwohnermeldeamt heraus zu bugsieren, weshalb das Amt auch geschlossen blieb. Ein Unterfangen, das sich der Eigentümer der Spezialspedition für Geldschrank- und Tresortransporte vielleicht auch ein wenig anders, sprich eventuell einfacher vorgestellt hatte. Zum Mittag waren die Männer noch damit beschäftigt, den Tresor mit der entsprechenden Transporttechnik überhaupt erst einmal umzulegen, um ihn danach zum Ausgang hin bewegen zu können.

Mit dem Herausheben aus seiner Verankerung an der Wand direkt gegenüber dem Zugang zum Amt gab es die erste Abwechslung während des mühseligen Bewegungs-Vorgangs. Speditions-Mitarbeiter Peter Schneider holte aus dem Fundament einen Packen klammes Papier hervor. Neben der Deutschen Sparkassenzeitung, einer vom Turnerbund Roßwein und dem Roßweiner Anzeiger aus dem Jahr 1930, fand sich auch ein Sommerfahrplan für das Jahr 1931, ein Taschenkalender, ein Infoheft über Deutsche Rentenwerte als Kapitalanlage, ein Spielbogen, ein versiegelter Briefumschlag mit dem Geleitwort zur Geldschrankaufstellung und ein Briefumschlag aus Pergament, in dem sich Hartgeld, vermutlich fünf Mark, befindet. Absender: die Kreditanstalt Sächsischer Gemeinden in Dresden.

Tresor landet auf dem Schrott

Antje Lange vom Empfang des Rathauses freute sich über die Entdeckung und breitete die Fundstücke gleich aus. Sie konnte das Schauspiel des Ausbaus und Abtransportes am Dienstag live miterleben. Zu sehen gab es allerdings nur bedingt etwas. Am frühen Nachmittag waren die Männer gerade so weit fortgeschritten, dass sie den Tresor auf seinen Rücken gelegt hatten. Nächster Schritt: Ankippen des Monstrums, auf Hochkant, um es mit der schmaleren Seite voran überhaupt durch die Eingangstür des Einwohnermeldeamtes transportiert zu bekommen. Noch zu dieser Zeit konnte sich Antje Lange nicht vorstellen, dass die drei Männer es noch am selben Tag schaffen würden, den alten Tresor aus dem Rathaus hinaus bewegt zu bekommen. Sie sollte Recht behalten.

Der Tresor ist nicht mehr nutzbar und werde später ganz normal im Schrott entsorgt, erklärte Michael Klöden, im Rathaus verantwortlich für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Weil die Abtransport-Arbeiten fortgesetzt werden müssen, bleibt das Einwohnermeldeamt mindestens am Mittwoch noch einmal geschlossen.

Von Manuela Engelmann-Bunk