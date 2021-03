Roßweiner Rollerfahrt führt zu Strafanzeigen-Flut

Roßwein

Eine Rollerfahrt endete für einen Deutschen in Roßwein mit mehreren Anzeigen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Funkstreifenbesatzung den 38-Jährigen am Donnerstag in Roßwein angehalten. An der Kreuzung Döbelner Straße/Poststraße war den Beamten der Zweiradfahrer aufgefallen.

Als der Rollerfahrer offenbar den Streifenwagen erblickte, bog er auf einen Parkplatz ab. Dabei fiel den Beamten auf, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie entschieden sich daraufhin, den Fahrer an der Ausfahrt des Parkplatzes zu stoppen. Dabei bestätigte sich der Verdacht. Doch nicht nur der fehlende Versicherungsschutz fiel auf. Der Fahrer konnte zudem keinen Führerschein vorweisen, da er nicht im Besitz eines solchen Dokumentes ist. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine.

Neben einer Blutentnahme folgten für den Mann noch Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Da der 38-Jährige zunächst nicht nachweisen konnte, dass er der rechtmäßige Besitzer des Rollers ist, stellten die Beamten diesen sicher bis die Eigentums -und Besitzverhältnisse geklärt sind.

Von daz