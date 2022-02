Roßwein

Sie kennt die Stadt, sie kennt die Leute – jetzt greift sie nach dem höchsten Amt in der Stadt. Kristina Gebhardt übernahm vor mehr als drei Jahren die Leitung des Ordnungsamtes in Roßwein. Jetzt kandidiert sie als Bürgermeisterkandidatin. Die Roßweiner SPD nominierte die 41-Jährige am Mittwochabend mit nur einer Gegenstimme zu ihrer Kandidatin für das Amt. „Ich weiß, was die Leute bewegt“, sagt Kristina Gebhardt. Ihre Arbeit im Ordnungsamt gewährt ihr tagtäglich den Blick über den Tellerrand. Und der ist ihr wichtig. Raus aus dem Rathaus, unter die Leute – das ist ihr Credo.

Das Ohr an der Masse

„Wir müssen das Rathaus transparent machen“, lautet eines ihrer Vorhaben. „Es gibt viele Dinge, die gut sind in Roßwein. Und die gilt es in den Vordergrund zu rücken.“ Die Stadt soll wieder lebendig werden. Dafür ist ihr vor allem eines wichtig: die Beteiligung der Bürger. Sie weiß, wovon sie spricht, hat sie doch das Ohr immer an der Masse. Ob auf der Straße als Ordnungsamtsleiterin im Streifendienst oder wenn sie bei den Roßweiner Stadtgesprächen und der jüngsten Zusammenkunft der Vereine mittendrin ist. „Die Bürger müssen mit ins Boot geholt werden“, sagt Kristina Gebhardt. Nicht nur aus Roßwein, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften. „Ich möchte alle unter ein Dach bringen. Wir gehören zusammen. Und jeder Ortsteil hat was besonderes.“

Viele kleine Konzepte

Es braucht viele kleine Konzepte, sagt die Bürgermeisterkandidatin. Sie spricht vom Parkkonzept, vom Verkehrskonzept. Ein Metier, in dem sie sich auskennt. Gemeinsame Visionen und Ziele zu entwickeln – darum müsse es jetzt gehen. Darum geht es ihr. „Ich möchte Leute begeistern und mitnehmen“, sagt die 41-Jährige. Netzwerken ist ihr oberstes Gebot. Immer wieder kommt sie darauf zurück. Und auch die Wirtschaft darf nicht vernachlässigt werden. „Die Wirtschaftsförderung in der Stadt sollte vielleicht zur Chefsache werden“, formuliert sie ihre Überlegungen. „Ich möchte auf die Unternehmen zugehen, Firmen zusammen holen. Da müssen wir weiter wachsen.“

Kristina Gebhardt tritt als Parteilose, aber für die und mit der Unterstützung der SPD, im Kampf um das Bürgermeisteramt an. So wie es Veit Lindner schon vor ihr getan hat. „Wir freuen uns sehr darauf, mit dir in den Wahlkampf zu starten“, sagt Katrin Stenker, die Vorsitzende des SPD Ortsvereins Roßwein. „Ich hoffe, dass wir gut zusammen arbeiten und gut miteinander diskutieren werden“, so Kristina Gebhardt.

Mut machende Worte von Dirk Neubauer

An der Wahlkreisversammlung am Mittwochabend nahm auch Dirk Neubauer teil. Er tritt, unterstützt von SPD, Linken und Grünen, bei der Wahl um den Posten als Landrat von Mittelsachsen an. Der Bürgermeister von Augustusburg gab der 41-Jährigen Mut machende Worte mit auf den Weg: „Ich wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse“, sagte er zu ihr. Das könne niemand vorher wissen. Alles, was es dazu benötigt, ist Leidenschaft. Und da spricht der 50-Jährige aus Erfahrung.

Von Stephanie Helm