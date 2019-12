Roßweiner Schaufenster bekommen Leben eingehaucht

Roßwein

Ein Gedicht von Albin Tippmann aus dem Jahr 1914 schmückt seit geraumer Zeit eines der Schaufenster an der Dresdner Straße in Roßwein. Der Maler widmete „An die Heimat“ dem damaligen Bürgermeister der Stadt. In großen Lettern auf Leinwand gedruckt, genauso wie das grün-rote Logo zum nächstjährigen Schul- und Heimatfest in Roßwein, lädt es nun Passanten zum kurzen Verweilen ein.

Leergeräumt werden musste das Schaufenster dafür nicht – im Gegenteil. Die Stadt will mit solchem Fensterschmuck bis zum großen Schul- und Heimatfest im kommenden Jahr das Gesamterscheinungsbild der Straße aufwerten. Weil dort so viele Schaufenster in alten, leider teils unbewohnten Häusern leer stehen und dieser Anblick Tristesse verbreitet, sollen Vereine, Künstler, Unternehmen oder eben auch die Stadt diese Fenster mit Leben füllen.

Umsetzung schwierig

Diskutiert wurde die Idee im Zukunftsworkshop, die Umsetzung erweist sich teilweise als schwierig, weil mancher Eigentümer gar nicht auffindbar ist, um angefragt werden zu können, ob er sein Schaufenster zur Verfügung stellen würde.

An drei Stellen hat es bis jetzt immerhin schon mal geklappt. Das ist nicht nur dem Einsatz der Stadt zu verdanken, sondern auch dem Entgegenkommen der jeweiligen Schaufensterbesitzer. Und so sind in den Fenstern des leeren Hauses Nummer 22 neben der Post an der Döbelner Straße nun alte Postkartenansichten von Roßwein im A3-Format zu sehen. An der Dresdner Straße 20, die noch bewohnt ist, wo es allerdings längst kein Geschäft mehr im Erdgeschoss gibt, präsentiert sich inzwischen umfangreich und farbenfroh die Händlergemeinschaft Striegistal mit all ihren Mitgliedern und Angeboten. „Langsam werden die Schaufenster knapp“, meint Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), allerdings nicht gemessen am Leerstand, sondern was die Verfügbarkeit angeht. Ideen für eine ansprechendere Optik des Straßenzuges sind dennoch gefragt.

Von Manuela Engelmann-Bunk