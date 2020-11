Roßweiner Schmiedewerke: Verhandlungen abgeschlossen

Roßwein

Freitag, der 13. Besser hätte der Tag für das Ende der Verhandlungen zwischen der Frauenthal Holding AG, Betriebsrat und IG Metall nicht gewählt werden können. Mit den Unterschriften unter Sozialplan und Interessenausgleich ist das Schicksal der Roßweiner Schmiedewerke besiegelt. Das war es eigentlich schon seit September. Damals wurde die Schließung des Werkes in Roßwein bekanntgegeben.

Politiker-Appelle

Doch ein bisschen Hoffnung schwang in den darauffolgenden Monaten immer mit. Da war der Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD), der sich bei der Geschäftsführung der Frauenthal Holding AG in Wien für den Fortbestand des Standortes in Sachsen stark machte. Da waren Lokalpolitiker wie Henning Homann ( SPD) und Marika Tändler-Walenta ( Die Linke), die sich zu Wort meldeten. Und da waren die Beschäftigten selber, die mehrmals auf die Straße gingen und gegen das eigene berufliche Ende demonstrierten. Die Geschichte ist tragisch und doch endete sie am 13. November dieses Jahres. Was jetzt kommt, ist Galgenfrist. Ein Warten darauf, dass die Türen endgültig zugeschlossen werden. Für die 110 Mitarbeiter in Roßwein bedeutet das: den Mut nicht verlieren, nach einer neuen Beschäftigung suchen.

Anzeige

Höhere Summe verhandelt

Immerhin: Die von der Geschäftsführung angebotenen 950.000 Euro, die als Abfindung auf alle 110 Beschäftigten aufgeteilt werden sollte, sind vom Tisch. Stattdessen verhandelte der Betriebsrat um Vorsitzenden Hans-Joachim Porst eine deutlich höhere Summe aus. Wie viel, will er nicht sagen. Aber: „Die 950.000 Euro waren Peanuts, Hasenfutter“, erklärt der Betriebsratsvorsitzende. „Das auf 110 Leute aufzuteilen, ist gar nix.“ Ihn ärgerte dabei vor allem, dass Leute die 30 oder gar 40 Jahre im Roßweiner Schmiedewerk gearbeitet haben, die das von der Pike auf gelernt haben, mit 5, 6, 7 oder 8.000 Euro abgespeist werden sollten. Für die Verhandlungen tat sich der Betriebsrat mit der IG Metall zusammen. „Wir haben Mitgliederwerbung gemacht, so dass am Ende alle Mitarbeiter in der IG Metall waren. Mit einer solchen 100-prozentigen Teilnahme kannst du ganz anders verhandeln“, weiß Hans-Joachim Porst.

Faire Verhandlungen

Die Verhandlungen, sagt Porst, liefen fair ab. Es habe keine Bosheiten gegeben, jede Seite hatte einen Anwalt dabei und es wurde sich an die rechtlichen Richtlinien gehalten. „Ab und an wurden die Verhandlungen unterbrochen, weil sich die jeweilige Seite beraten wollte“, so der Betriebsratsvorsitzende.

Jedem könne man es sowieso nicht recht machen, weiß Hans-Joachim Porst. Aber: „Wir wollten eine machbare Lösung verhandeln und das haben wir geschafft. Für jeden wurde eine ordentliche Abfindung ausgehandelt, die den vielen gearbeiteten Jahren entsprechend ist. Es ist eine gute Zumutung.“

Kündigungsfrist als schwacher Trost

Die Belegschaft wurde bereits über das Ende der Verhandlungen informiert. Noch in dieser Woche werden sie von der Personalabteilung ihre entsprechende Abfindungssumme mitgeteilt bekommen.

Von heute auf morgen wird aber niemand auf die Straße gesetzt, auch wenn das nur ein schwacher Trost ist. Es gibt eine Kündigungsfrist. Je nachdem wie lange der einzelne Beschäftigte schon angestellt ist, richtet sich seine Kündigungsfrist. Die kann drei Monate sein oder auch sechs Monate. Zeit, die die meisten nutzen werden, um sich anderweitig nach Jobs umzusehen.

Tragische Schicksale

„Wir haben drei Pärchen unter den Mitarbeitern. In den Familien ist das besonders tragisch, weil beide plötzlich keine Beschäftigung mehr haben“, weiß Hans-Joachim Porst. Er ist sauer, vor allem aber enttäuscht. „Wir hatten eine 110-jährige Tradition und dann kommt ein Klohersteller“, äußert der 58-jährige Betriebsratsvorsitzende zynisch. Und doch bleibt er optimistisch. Das sei sein Naturell. „Es geht immer irgendwie weiter“, sagt er.

Von Stephanie Helm