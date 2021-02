Roßweiner Schwimmer verzichten für kleine Wasserratten

Roßwein

Ist die Mission Seepferdchen in Gefahr? Seit November ruht der Kursbetrieb im Roßweiner Schwimmbad. Schon zum zweiten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die eh schon knapp bemessenen Verfügbarkeiten was einen Platz im Schwimmkurs angeht, werden so zusätzlich eingeschränkt.

Doch die Verantwortlichen im Roßweiner Schwimmbad haben sich schon frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen kann mit der unter Umständen lebensrettenden Ausbildung für kleine Wasserflöhe. Wann es weitergehen wird, steht nach wie vor in den Sternen. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner rechnet mit einer Öffnung des Stadtbades nicht vor Ostern, auch, wenn er genauso wie Schwimmbadchef Jens Göhler hofft, es würde eher möglich sein. Doch egal wie – es gibt Konzepte, damit nicht nur die im Oktober begonnenen und derzeit ruhenden sechs Kurse zeitnah fortgeführt, sondern auch alle nachfolgenden Kurse in diesem Jahr zu ihrem Recht kommen.

Normalerweise wären Anfang Februar die nächsten sechs Kurse gestartet. Um sowohl die als auch jene dieses Jahr noch durchzuziehen, die im Herbst folgen würden, ist bereits eine Übereinkunft mit dem Schwimmverein getroffen worden. Der verzichtet auf Trainingszeiten in der Woche, bekommt dafür Sonntags Zeit eingeräumt, die dann gegebenenfalls für das öffentliche Schwimmen wegfallen. Damit soll organisiert werden, dass mehr Kurse auf einmal stattfinden können.

Das Roßweiner Stadtbad ist trotz seiner kleinen Größe ein Schwimmlern-Brennpunkt Im Altkreis Döbeln. 120 Kinder durchlaufen unter normalen Bedingungen pro Jahr die Schule zum ersten Schwimmabzeichen.

Von Manuela Engelmann-Bunk