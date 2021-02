Roßweiner Seniorenpflegeheim: Bewohner verpassen 2. Impfung

Roßwein

Der massive Anstieg positiv getesteter Personen im Roßweiner Seniorenpflegeheim „Berta Börner“ in den vergangenen Wochen, brachte die zweite Impfung für die Bewohner in Gefahr. Mittels Schnelltests wurden 30 Personen positiv in der Einrichtung getestet. Darunter auch Personal. Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln, die Träger der Einrichtung ist, hoffte noch auf die PCR-Test, doch die bestätigten die Fälle weitestgehend. „Es wurden am Dienstag 28 Personen weniger geimpft als das letzte Mal. Darunter sind drei Bewohner, die verstorben sind und zwei Mitarbeiter, die zum Teil noch am Montag mittels Schnelltest positiv getestet wurden“, erklärt Richter.

Leichte Verläufe

75 Bewohner leben in dem Roßweiner Seniorenpflegeheim. „Da ist die Zahl derer, die gerade infiziert sind, schon eine Größenordnung“, so der Geschäftsführer weiter. „Die erste Impfung scheint aber schon etwas gebracht zu haben. Es sind weitestgehend leichte Verläufe.“

Gemeinsam mit dem DRK, das die Impfungen im Pflegeheim vornimmt, sucht Thomas Richter nach einem Ersatztermin. „Im März soll in unseren Werkstätten in Roßwein und Hartha geimpft werden. Vielleicht können dort die noch fehlenden 28 Personen ebenfalls ihre 2. Impfung bekommen.“

„Wir sind keine Festung“

Trotz der vielen positiven Befunde befindet sich die Einrichtung nicht im Ausnahmezustand. „Wir haben gelernt, mit den Dingen umzugehen. Im November, als es schon einmal einen größeren Ausbruch bei uns gab, sah das noch anders aus“, so der Geschäftsführer. Wie das Virus nun erneut ins Haus kommen konnte, kann Thomas Richter nicht erklären. „Wir sind keine Festung. Unsere Mitarbeiter gehen nach Hause und die Bewohner dürfen nach Anmeldung und negativem Schnelltest Besuche empfangen. Es ist immer noch ein Wohnheim. Hier wird niemand abgeriegelt.“

Von Stephanie Helm