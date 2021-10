Roßweiner Stadtbad lässt Öffentlichkeit wieder rein

Roßwein

Roßweins Stadtbad heißt ab heute die Öffentlichkeit wieder willkommen. Von 16 bis 21 Uhr kann geschwommen und gebadet werden. In den zurückliegenden Wochen war die Einrichtung vor allem den Schwimmanfängern vorbehalten. Nur samstags hatte das Bad für alle geöffnet.

Mit Beginn des Oktobers ist das nun wieder anders, das Bad steht der Öffentlichkeit wieder an sechs von sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Anders sind allerdings auch die Zeiten, zu denen es geöffnet hat. Die Anpassung der Öffnungszeiten ist vorgenommen worden, um die Schwimmkurse und das Schulschwimmen zukünftig besser in den Zeitplan integrieren zu können. „Wir brauchen dafür mehr Zeit“, sagt Badchef Jens Göhler. Bislang sei alles sehr gedrängt gewesen. Auch die Erfahrung aus dem Corona-Lockdown habe in diese Entscheidung hineingespielt.

Den gesamten September lang sind im Roßweiner Stadtbad Schwimmkurse nachgeholt worden, die mit Beginn des zweiten Lockdowns im Dezember 2020 auf Eis lagen. Dafür musste die Öffentlichkeit noch ein bisschen warten. Nur Sonnabends hatte das Stadtbad auf. Aber: „Dafür, dass wir immer wieder Nachfragen dahingehend hatten, war wenig los“, so Jens Göhler.

Die neuen Öffnungszeiten gelten ab kommendem Montag. Am ersten Tag der Woche hat das Bad von 11.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet, dienstags von 9.30 Uhr bis 13 Uhr und 20 bis 21 Uhr, mittwochs von 11 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 7 bis 9.30 Uhr. Freitags ist von 13 bis 14 Uhr eine Stunde Seniorenschwimmen, von 15 bis 21 Uhr ist wieder für alle offen. Und sonnabends ist von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Auch die Saune kann ab sofort wieder besucht werden: montags 12 bis 19 Uhr (gemischt), dienstags 10 bis 15 Uhr (Frauen) und 15 bis 21 Uhr (gemischt), mittwochs und dnnerstags auf Anfrage und freitags von 13 bis 21 Uhr (gemischt). Die Aquafitnesskurse starten ab dem 11. Oktober.

Wer das Stadtbad besuchen will, muss bis zum Umkleidespind in der Garderobe eine Maske tragen. Ab Freitag gilt zudem wieder die 3G-Regel – geimpft, genesen, getestet. An der Kasse wird das kontrolliert.

Von Manuela Engelmann-Bunk