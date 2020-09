Roßweiner Stadtbadteam darf die Türen wieder öffnen

Roßwein

Am Montag öffnet Roßweins Stadtbad seine Türen wieder. Nach der verkürzten Freibadsaison und der Corona bedingten frühen Schließung der Halle im März stehen die Roßweiner längst wieder in den Startlöchern. An ein paar neue Regeln müssen sie sich beim Besuch derzeit halten.

Onlinereservierungen sind nicht möglich

Das betrifft in erster Linie Gäste, die das öffentliche Schwimmen nutzen wollen. Öffnungszeiten und Preise bleiben gleich, allerdings gibt es eine zahlenmäßige Beschränkung. Maximal 14 Leute dürfen sich gleichzeitig im Schwimmbecken aufhalten. Das ist angesichts der überschaubaren Größe des Roßweiner Bades und der Erfahrungswerte eine vernünftige Zahl, schätzt Stadtbadchef Jens Göhler ein. Lediglich zu Spitzenzeiten am Freitag – das lässt die Erfahrung vermuten – könnte es sein, dass man warten muss. Denn Online-Reservierungen sind nicht möglich. Um eventuelle Wartezeiten zu kompensieren, wird die Besuchsdauer erst einmal auf eine Stunde beschränkt. Aber auch das soll nicht problematisch werden, denn die meisten Besucher sind auch vor Corona nur für eine Stunde ins Bad gekommen. In den beiden Umkleiden für Männer und Frauen dürfen sich jeweils nur sieben Personen gleichzeitig aufhalten, vom Eingang bis zum Umkleideschrank ist ein Nasen-Mund-Schutz zu tragen. Treffen im Vorraum sind nicht mehr möglich, das heißt: jeder Besucher soll sich vom Haupteingang aus zügig in Richtung Schwimmbecken und nach dem Schwimmen zurück zum Ausgang bewegen. Der wird ab sofort ausschließlich über den Behindertenzugang zum Bad erfolgen.

Anzeige

Für Schulen gelten andere Zahlen

Für in sich geschlossene Gruppen wie Schulen, Vereine oder Kurse gelten andere Zahlen, weil dort die Nachweispflicht leichter umsetzbar ist. 20 Personen dürfen dann ins Becken.

Weitere LVZ+ Artikel

Neu geregelt wird aktuell der Kursbetrieb. Das betrifft einerseits die Schwimmkurse. „Wir versuchen, die abgebrochenen Kurse aus dem Frühjahr zu Ende zu bringen. Dazu werden alle Eltern telefonisch informiert“, so Göhler. Das betrifft auch die neuen Kurse, die zwar etwas später starten werden, aber alle noch in diesem Jahr – Ende September, spätestens Anfang Oktober. Neu zusammengestellt werden müssen aufgrund er Teilnehmerbeschränkung die Aquafitnesskurse, wobei die bisherigen Listen als Grundlage dienen.

Sauna öffnet wieder

Geöffnet hat auch die Sauna wieder. Da es sich dabei um einen entspannten Gästestrom handelt, sind die Beschränkungen nahezu unwesentlich. Maximal neun Personen dürfen sich gleichzeitig im Saunabereich aufhalten, jeweils vier in den Kabinen. Es wird keine Aufgüsse geben und die Temperaturen in den beiden Kabinen sind leicht verändert. In einer herrschen trockene 90 Grad, in der zweiten ebenfalls trockene 80 Grad.

Von Manuela Engelmann-Bunk