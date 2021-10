Roßweiner Stadtrat entscheidet über neues Wohngebiet in Haßlau 

Roßwein

Gibt es in Haßlau Grundstücke für den Bau von Wohneigentum? Vor einem Jahr diskutierte Roßweins Stadtrat über ein Baugrundstück in Haßlau, auf dem Garagen entstehen sollten. Nicht alle Stadträte stimmten dem Antrag damals zu, da es sich bei dem Platz – auf dem diese inzwischen gebaut sind – um das letzte verfügbare Baugrundstück für privates Wohneigentum in der Ortslage handelt. Lediglich ein Baugrundstück oberhalb des Sportplatzes ist aktuell dafür noch frei.

Einwohnerzahlen sinken stetig

Wer in der Kommune Roßwein neu bauen will, hat derzeit nicht übermäßig große Auswahl. Die bestehenden Baugebiete sind weitgehend voll. Doch Zuzüge sind erwünscht, denn: Wer baut der bleibt, heißt es so schön. Ein eigenes Haus, das bedeutet in der Regel Familie, Kinder, also Nachwuchs im Dorf oder in der Stadt, vielleicht sogar Zuzug und damit Stabilisierung der Einwohnerzahlen. Die sind in Roßwein in den zurückliegenden drei Jahren stetig gesunken. Von 7771 Einwohner in 2018 sind Ende 2020 noch 7417 in der Stadt und ihren Ortsteilen übrig geblieben.

Neue Bauplätze sind deshalb in Arbeit. In Roßwein selbst soll irgendwann ein zweites Wohnbaufeld mit zehn Eigenheimstandorten im Wohngebiet Etzdorfer Straße entwickelt werden. Wesentlich spruchreifer als das allerdings ist die Erschließung von zehn Baugrundstücken in Niederstriegis, anschließend an den bereits bestehenden Eigenheimstandort Schweizer Berg.

40 neue Baugrundstücke sollen entstehen

Und am Donnerstagabend kann Roßweins Stadtrat einer weiteren Möglichkeiten für den Bau von Wohneigentum Vorschub leisten: In Haßlau, dort, wo zuletzt das einzig übrig gebliebene Grundstück des sogenannten Wohngebietes „Stowasser“ für Garagenbau freigegeben wurde, plant der Eigentümer des angrenzenden Baulandes nun weitere 40 Baugrundstücke zu erschließen. Der Stadtrat hat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „VEP Wohnbaustandort Haßlau-Nord“ zu seiner nächsten Sitzung auf dem Tisch liegen. Die beginnt am Donnerstagabend um 17.30 Uhr im großen Ratssaal und ist öffentlich.

Von Manuela Engelmann-Bunk