Roßweiner Straße in Döbeln ab jetzt wieder frei

Döbeln

Zieleinlauf auf den Punkt. Die Roßweiner Straße ist seit Freitag wieder frei befahrbar. Am Vormittag wurden nach Restarbeiten die letzten Sperrschilder aus Richtung Roßwein entfernt. „ Somit ist die Straße jetzt wieder in beide Richtungen frei befahrbar“, sagt Tina Stroisch von der Veolia. Die mit dem Bau beauftragte Baufirma LFT aus Ostrau hat damit terminlich eine Punktlandung hingelegt. Seit Juli ließ der Abwasserzweckverband für eine halbe Million Euro auf insgesamt 500 Metern Länge die alten Steinzeugrohre durch neue Rohre ersetzen. Die alten Rohre lagen 60 Jahre unter der Straße und waren störanfällig. Verlegt wurden 500er Rohre in bis zu fünf Metern Tiefe, um ein entsprechendes Gefälle und damit mehr Abflusssicherheit zu bekommen. Leider schaffte es das für die Staatsstraße zuständige Landesamt für Straßenbau nicht, das Geld für die anschließende Erneuerung der kompletten Straßendecke aufzutreiben. So wurden nur die Baugruben wieder verschlossen.

Von Thomas Sparrer