Roßweiner Tagespflege zwischen Neustart und Notbetreuung

Seit November läuft am Kreuzplatz in Roßwein der Tagespflegebetrieb von Holger Hummitzsch. Das ehemalige Blumenhaus hat der Betreiber einer Häuslichen Kranken- und Altenpflege in Naußlitz umgebaut – zu einem gemütlichen Aufenthaltsort für Senioren, die auf Unterstützung angewiesen sind. Insgesamt 14 Klienten können hier betreut werden. Aktuell ist das Objekt voll ausgelastet und es gibt eine Warteliste.

Kleine Tagespflege in perfekter Lage

Bei herrlichstem Frühsommerwetter sitzen die Senioren mit ihren Betreuern unter der neu gestalteten Überdachung gleich neben dem Gebäude. Begriffe raten wird gerade gespielt. Holger Hummitzsch freut sich jeden Tag an dem Objekt, das sich in perfekter Lage befindet. Bäcker und Pizzeria sind direkt nebenan, es gibt einen großen Hof und Grün hintendran. Im Innern dominieren die Farben Rot und Weiß. Im Erdgeschoss halten sich die Senioren auf, die obere Etage ist dem Personal vorbehalten. Im gerade noch fertig sanierten Keller, in dem früher Kohlen gelagert wurden, gibt es jetzt eine moderne Heizungsanlage und viel Licht.

Es herrscht Normalbetrieb in der Tagespflege am Kreuzplatz. Noch vor ein paar Wochen sah das Corona bedingt anders aus. Während die Mitarbeiter in der ambulanten Pflege ihren Dienst relativ normal leisten konnten und mussten, war die Situation für Tagespflegeeinrichtungen kurzzeitig unklar. „Das war für uns alle grundsätzlich eine neue Situation“, sagt Holger Hummitzsch, der die Arbeitsweise in seinem Unternehmen schlussendlich einfach an den gesetzlichen Vorgaben ausrichtete und sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Gedanken machte, wie man den Betrieb generell aufrecht erhalten konnte.

Allgemeinverfügung erlaubt Corona-Notbetreuung

Geholfen hat ihm die Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums, die eine Notbetreuung erlaubte. Ähnlich der, die für Kindertagesstätten galt. Schwer demente Personen oder Klienten, die keine Angehörigen mehr haben, oder deren Angehörige in systemrelevanten Berufen arbeiten, sind am Kreuzplatz unter Einhaltung erhöhter Hygienevorschriften weiter betreut worden. Dankbar ist Holger Hummitzsch seiner Pflegedienstleiterin Susanne Taupadel, die gemeinsam mit ihrem Team einen großartigen Job gemacht habe. Die Genehmigung für jeden einzelnen Fall habe man sich beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales geholt. Betreut wurden so durchgehend sechs bis acht Klienten, von denen außerdem ein Großteil von den eigenen Angehörigen in die Tagespflege gebracht wurden.

Das ist auch jetzt noch so, nachdem seit zehn Tagen wieder der Normalbetrieb erlaubt ist. Wie groß der Bedarf in den Familien ist, zeigen Nachfragen, die schon wesentlich früher kamen.„Wir haben schon nach sechs Wochen Anrufe von Angehörigen bekommen, ob wir nicht wieder alle betreuen könnten“, erzählt Holger Hummitzsch.

Sicherheit geht vor

Auch jetzt, nach den aktuellen Corona-Ereignissen an der Roßweiner Grundschule gilt es in der Tagespflege am Kreuzplatz wieder zu reagieren. Weil Susanne Taupadel Kinder an der Schule hat, wird die administrative Arbeit aus Sicherheitsgründen so umgestellt, dass sie gar nicht erst in Kontakt mit Klienten kommt. „Sicher ist sicher.“

