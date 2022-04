Roßweiner Vereine planen Kennenlern-Tag vor dem Rathaus

Roßwein

„Hier sind wir, das machen wir.“ Unter diesem Motto wollen sich Roßweins Vereine in naher Zukunft auf dem Marktplatz der Stadt präsentieren. Das Vorhaben entstammt einer Idee der Initiative Vereinsleben. Die hatte sich aus den Roßweiner Stadtgesprächen heraus gegründet und bislang bereits dreimal zum Gedankenaustausch getroffen. Beim jüngsten Treff, erneut in den Räumen der Dampfmaschine, fanden sich wieder ein paar mehr neue Gesichter dazu, um mitzureden.

Den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Präsentation auf dem Markt für Ende April, am Tag vor dem Maifeuer, vorzubereiten, mussten die Initiatoren ablehnen. „Der Aquarien- und Terrarienverein Osiris beispielsweise möchte gern ein paar Tiere mit ausstellen. Und für die wäre es bei einem Termin Ende April definitiv noch zu kalt“, berichtet Maik Herbrig, der als Ansprechpartner und Koordinator der Initiative fungiert. Da allen Vereinen die Möglichkeit eingeräumt werden soll dabei zu sein, wird die Veranstaltung in die etwas wärmeren Monate vertagt.

An einem Samstagvormittag wollen Roßweins Vereine dann den Leuten mitten in der Stadt zeigen, was genau jeder einzelne von ihnen macht, wer man ist. Mit dabei sein wollen zum Beispiel der Sportverein, die Feuerwehr, die Dampfmaschine, Osiris, die Heimatvereine aus Roßwein, Gleisberg und Niederstriegis, die Modelleisenbahner, die Kräuterfrauen, die Modellflieger. Beim nächsten Treffen am 29. April, 17 Uhr, in den Räumen des Feuerwehrvereins in der Stadtbadstraße 36, soll festgeklopft werden, wie die Präsentation im Detail aussehen wird. Wie immer sind alle interessierten Roßweinerinnen und Roßweiner gern dazu eingeladen.

Die Oberschule Roßwein hatte zuletzt die Gelegenheit genutzt, beim Treffen Werbung für die Einrichtung von Ganztagsangeboten für ihre Schülerinnen und Schüler zu machen. Ein solches Ganztagsangebot betreut beispielsweise der Osiris-Verein bereits seit geraumer Zeit.

Von Manuela Engelmann-Bunk