Roßweiner Vereine wollen sich besser vernetzen

Roßwein

Es gibt viele Vereine in Roßwein und seinen Ortsteilen, aber von vielen hört der Bürger wenig. Oder weiß gar nicht, dass es sie gibt. Das soll sich ändern. Im Ergebnis der Roßweiner Stadtgespräche, als interessierte und engagierte Roßweiner zusammen- und miteinander über ihre Stadt ins Gespräch kamen, bildete sich unter anderem eine Gruppe, die sich genau das zum Ziel gemacht hat: Das Vereinsleben ihrer Stadt effektiver und transparenter gestalten.

Kräfte bündeln und stärker auftreten

Es geht darum, sagt Gruppen-Sprecher Maik Herbrig, Vereine stärker miteinander zu vernetzen. Letztlich habe jeder die selben Probleme: „Wir leiden an Überalterung und Mitgliedermangel.“ Die Kräfte zu bündeln, sich gegenseitig zu unterstützen, um auch gegenüber der Stadt stärker auftreten zu können, das stehe auf der Agenda der Gruppe ganz weit oben.

„Die Idee ist auch, eine Art Datenbank zu erschaffen mit sämtlichen Informationen zu allen Vereinen und diese damit auch präsenter zu machen. So wie die Informationen zu den Vereinen momentan auf der städtischen Homepage zusammengefasst sind, ist das nicht sehr lebendig und auch nicht leicht auffindbar“, sagt Maik Herbrig. Der 42-Jährige stammt aus Zittau, lebt seit 2013 der Liebe wegen in Roßwein. Schon immer hat er sich nicht nur kommunalpolitisch eingebracht, sondern war auch in Vereinen engagiert. In Roßwein ist er Mitglied bei der CDU, arbeitet im Technischen Ausschuss mit und im Dampfmaschinenverein. Auch bei den Modellbahnern würde er gern mitmachen, durch Corona hat sich das noch nicht ergeben. Und obwohl Maik Herbrig sicher einer von denen in Roßwein ist, die sich überdurchschnittlich für ihre Stadt interessieren, kennt er selbst nur einen Bruchteil aller Vereine. Genau das müsse sich seiner Ansicht nach auch ändern.

Vereinsstammtisch soll etabliert werden

Er wünscht sich für Roßweins Vereinsleben, dass sich die Stadt zukünftig noch stärker mit ihren Vereinen auseinandersetzt und ihnen gegenüber transparenter kommuniziert. Manchmal sei es schwierig, bei einem Anliegen den richtigen Ansprechpartner zu finden. Vorstellbar sei auch ein Vereinsstammtisch, analog dem der Händlerschaft in der Stadt. Grundsätzlich müsse es das Ziel sein, dass sich die Mitmachbereitschaft und der Austausch untereinander wieder stärker etablieren. „Die Roßweiner haben es doch selbst in der Hand, wie ihre Stadt lebt.“

Nach einem ersten Online-Treffen im Januar, das aus Maik Herbrigs Sicht noch nicht wirklich zufriedenstellend verlaufen ist, weil viele den persönlichen Kontakt vorziehen, gibt es am heutigen Freitagabend ein erstes echtes Meeting. In den Räumen der Dampfmaschine (Stadtbadstraße) kann sich ab 17 Uhr jeder einfinden, der Interesse daran hat, an der Vernetzung von Roßweins Vereinen mitzuarbeiten. Zunächst werde es darum gehen, Ideen auszutauschen, Kontaktdaten aufzunehmen und Ziele zu formulieren.

Von Manuela Engelmann-Bunk