Roßweiner Vereine zeigen, worauf sie stolz sind

Roßwein

Besucheransturm bei den Roßweiner Vereinstagen am Wochenende. Acht Vereine beteiligten sich diesmal und öffneten die Türen zu ihren Domizilen für Besucherinnen und Besucher.

Was die Boxerinnen und Boxer des Roßweiner Sportvereins auf dem Kasten haben, zeigten sie am Sonnabend im Sporthaus. Ganz vorn Oliver Liebe. Quelle: Sven Bartsch

Zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung dabei waren der Verein Villa Bauch, der Ortsverein des DRK und der Roßweiner Sportverein. Alle Ausrichter waren zufrieden mit dem Zuspruch und die Gäste mit dem, was sie geboten bekamen.

Historische Fotos von Roßwein, die man sonst kaum zu Gesicht bekommt, zeigt der Roßweiner Heimatverein in seiner neuen Ausstellung in der „Tonne“. Quelle: Sven Bartsch

„Eigentlich hatten wir drei Präsentationen pro Tag geplant. Allein am Sonnabend war der Andrang aber so groß, dass wir unseren Besuchern achtmal Vorträge und Musik boten“, berichtet Lukas Lomtscher. Der Ex-Thomaner ist Vorsitzender des Vereins Villa Bauch und hat sich mit seinen Mitstreitern auf die Fahnen geschrieben, eben dieser in Form einer Musik-Akademie wieder Leben einzuhauchen. Viele nutzten also die Gelegenheit, einen Blick in das repräsentative Gebäude am Stadtrand zu werfen und sich über das millionenschwere Vorhaben des Vereins zu informieren.

Miniatur-Eisenbahn-Welten bei den Modellbahnern. Quelle: Sven Bartsch

Auf großes Interesse stieß auch die Vorstellung des Roßweiner DRK-Ortsvereins, der auf dem Platz vor dem Freifallturm zum Beispiel alte und moderne Rettungsfahrzeuge zeigte. Der Chefin Lysann Nebel kamen die Vereinstage gerade recht. Rührt sie doch gerade fleißig die Werbetrommel für eine Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe, die ab Mai an den Start gehen soll.

Über die Aufgaben der Rettungssanitäter und die zur Verfügung stehende Technik informierte der DRK-Ortsverein Roßwein. Quelle: Sven Bartsch

Dauerbrenner bei den Vereinstagen, die wegen Corona in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnten, waren und sind die Präsentationen der Dampfmaschinenfreunde, der Modellbahner, des Aquarien- und Terrarienvereins Osiris und der Heimatfreunde. Letztere lockten ins Kamelienhaus im Wolfstal, wo die Menschen am sonnigen Sonntag der Blüten wegen Schlange standen und zu einer neuen Schau über Roßweins Historie in die Museums-Tonne.

Enrico Korth vom Dampfmaschinenverein präsentierte das Herzstück im Maschinenhaus – die Hanomag-Dampfmaschine. Quelle: Sven Bartsch

Der Heimatverein Niederstriegis öffnete Museumshaus und Schmiede in Littdorf und hatte auch etwas Neues zu bieten. So hielt Ortschronistin Kathrin Trommer reich bebilderte Vorträge, wobei sie alte und neue Fotos von besonderen Orten der Gemeinde gegenüberstellte. Dabei hatte technisches Equipment wie Laptop und Beamer Premiere. „Das haben wir über den Klosterbezirk Altzella aus dem Leadertopf gefördert bekommen“, freute sich Vereinschef Andreas Klößer.

Die Niederstriegiser Ortschronistin Kathrin Trommer hielt in der Littdorfer Schmiede ein Vortrag mit neuer, geförderter Technik. Quelle: Sven Bartsch

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der von Feuerwehr und Bauhof abgesicherte Shuttleverkehr zwischen den Stationen ein wichtiger Baustein fürs Gelingen der Vereinstage war.

Vereinschef Lukas Lomtscher (vorn rechts) erläutert den zahlreichen Besuchern der Villa Bauch, was der Verein mit dem repräsentativen Gebäude vor hat. Quelle: Sven Bartsch

Von Olaf Büchel