Na? Wird es schon heiß unterm Sessel? Ok, es ist schon eine Weile her, als es in sächsischen Breiten unter der Erdkruste heftigst brodelte und zweimal sehr krass knallte. Die Auswirkungen sind noch heute zu erkennen, in und um Leisnig in unübersehbaren Größenordnungen. Wir sitzen auf einem Supervulkan. Wie das kommt, steht hier.