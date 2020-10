Roßweiner Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe

Roßwein

Ob es in diesem Jahr einen Roßweiner Weihnachtsmarkt geben wird, steht noch nicht fest. Vor wenigen Wochen noch hatte sich Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) dafür ausgesprochen und informiert, dass in der Stadtverwaltung gerade an einem entsprechenden Hygieneschutzkonzept gearbeitet werde. Nach den jüngsten Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie steht die Veranstaltung allerdings mehr denn je in Frage.

Veit Lindner will den Markt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig abschreiben. Allerdings sehe er die Wahrscheinlichkeit aktuell bei vielleicht 30 Prozent. „Vor ein paar Wochen lagen wir mit der gefühlten Sicherheit, dass er stattfindet noch bei 60 Prozent“, so das Stadtoberhaupt. Dennoch will er abwarten. „Die nächsten acht, zehn Tage sind entscheidend. Wir beobachten die Situation, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen.“ Klar aber sei: „Wenn sich die Lage weiter verschärft, ist unser Weihnachtsmarkt nicht durchführbar.“

Das sei im Zweifel auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Denn dass die Besucherzahlen aufgrund der Corona-Pandemie niedriger ausfallen, sei von vorn herein klar. „Da muss man dann auch mal an die Händler denken, ein Weihnachtsmarkt mit 100 Leuten macht aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn“, so der Bürgermeister.

Länger als zehn Tage werde man die Entscheidung wohl nicht hinausschieben. „Uns läuft ja auch die zeit für die Vorbereitung des Marktes davon.“ Stattfinden sollte der Roßweiner Weihnachtsmarkt traditionell am ersten Adventswochenende. Für dieses Jahr hatte man sich Corona bedingt bereits für eine Variante entschieden, die die sonst intensiv genutzten Rathausräume außen vor lassen sollte.

Von Manuela Engelmann-Bunk