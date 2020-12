Roßweiner Werkstätten: Mittagessen wird bald frisch gekocht

Roßwein

Frisch gekocht statt aufgewärmt – so soll die Mittagsverpflegung bei den Roßweiner Werkstätten schon bald aussehen. Bisher kommt das Essen für die beiden Standorte in Roßwein von einem externen Großanbieter.

Im Seniorenpflegeheim „ Berta Börner“ hingegen wird das Essen in der hauseigenen Küche zubereitet. „Nach über 25 Jahren wurden dort jetzt aber Investitionen notwendig“, erklärt Diakonie-Chef Thomas Richter. Neue Küchentechnik soll einziehen. Und dort soll dann auch für die Roßweiner Werkstätten mitgekocht werden. „Die Küche im Seniorenpflegeheim ist von der Größe her so angelegt“, so Richter weiter. Das Mittagessen müsste dann nur noch vom Pflegeheim zu den Werkstatt-Standorten in die Stadthausstraße und Wehrstraße verteilt werden. Luftlinie 300 beziehungsweise 800 Meter. Die Mittagsverpflegung wird damit zum einen frischer, zum anderen ökologischer.

Planungshilfe vom Profi

Im Januar soll der Umbau der Küche im Seniorenpflegeheim in der Herrmannstraße starten. Unterstützung bekam die Diakonie von Markus Weinert. Er ist Inhaber vom „Sonnenhof“ in Ossig und kennt sich in Sachen Catering bestens aus. „Er hat uns beraten: Was braucht man? Was ist verzichtbar? Für uns war das eine enorme Hilfe“, sagt Thomas Richter. Steht die neue Küchentechnik müssen sich die Mitarbeiter erst einmal einarbeiten und die entsprechenden Abläufe üben. „Die jetzt genutzte Technik ist über 25 Jahre alt. Da hat sich einiges getan“, so der Diakonie-Chef.

Neue Stelle geschaffen

Mindestens eine neue Stelle wird in der Küche des Seniorenpflegeheims neu geschaffen. „Zwei Bewerbungen für eine Küchenhilfe liegen vor“, erklärt Thomas Richter. An den beiden Standorten selbst kümmern sich die Mitarbeiter vor Ort um die Vorbereitung, Ausgabe und Nachbereitung der dann frischgekochten Speisen. „Ein wenig werden sich die Abläufe auch dort ändern. Neue Einstellungen sind aber nicht nötig.“

Wenn alles läuft wie geplant, soll ab Februar für die Roßweiner Werkstätten mitgekocht werden.

Von Stephanie Helm