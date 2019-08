Rosswein

Im November soll die Straße zur Wunderburg saniert werden. Zuletzt hatte die Stadt die Ausschreibung für das Vorhaben aufheben müssen, weil die von nur drei Firmen eingereichten Angebote mit ihren Summen die zur Verfügung stehenden Mittel weit überschritten. Damit hatte man zunächst auch vom geplanten Baubeginn im Herbst dieses Jahres Abstand genommen. Jetzt aber könnte es doch in zwei Monaten losgehen.

Kosten höher als ursprünglich veranschlagt

Mit 250.000 Euro war die Maßnahme, die zu 90 ( Stützmauer) und 70 Prozent (Straße) gefördert wird, ursprünglich veranschlagt worden. Um rund 90.000 Euro überstieg bei der ersten Ausschreibung das preiswerteste Angebot diese Summe, das sind fast 40 Prozent. Nun sind auch bei der zweiten Ausschreibung wieder drei Angebote eingereicht worden, und auch diesmal ist das Submissionsergebnis höher als gewünscht. Roßweins neu konstituierter Stadtrat beschloss in seiner ersten Sitzung vergangene Woche dennoch die Vergabe an die Ostrauer Firma LFT Tiefbau, obwohl deren Angebot in Höhe von 325.639,26 Euro nicht wesentlich niedriger ist als das preiswerteste des ersten Ausschreibung.

Weil die Aussichten auf eine preiswertere Umsetzung der Maßnahme allerdings aktuell denkbar schlecht sind und die Straße zur Wunderburg in Roßwein seit Jahren ein Sorgenkind der Stadt, soll nun doch endlich mit dem Projekt begonnen werden, das neben einer Böschungssanierung auch Straßenentwässerung und Straßenbau vorsieht.

Die Stadt wird nun aufgrund der Situation einen Erhöhungsantrag für die Fördermittel beim Landratsamt stellen. Sollten keine weiteren Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, ist geplant, die im Haushaltsplan eingestellten knapp 250.000 Euro, davon sind knapp 47.000 Euro Eigenmittel der Stadt, zunächst zu verbauen, auch wenn damit nicht die gesamte Maßnahme abgearbeitet werden könnte.

Nach aktuellem Kenntnisstand würde das bedeuten, dass die Böschungssanierung durchgeführt werden könnte sowie ein Teil der Straße neu gebaut würde. Die verbleibenden Bauleistungen müssten dann zu einem späteren Zeitpunkt – je nach Haushaltslage ausgeführt werden. Die Eigenmittel der Stadt würden sich bei einem negativen Fördermittelbescheid um 105.172 Euro auf insgesamt 151.982 Euro erhöhen.

Stützmauer bereits eingebrochen

Im oberen Drittel der Straße zur Wunderburg soll die Stützmauer auf etwa 30 Metern Länge saniert werden. Sie ist bereits eingebrochen und nur notdürftig gesichert mit drei großen Bauzäunen. Das Bauwerk rutscht immer weiter ab. Im Zuge der Sanierung soll die in einem extrem schlechten Zustand befindliche Straße ebenfalls erneuert werden. Den Anwohnern entstehen bei Baustart relativ wenige Unannehmlichkeiten – sie gelangen von der anderen Seite in ihre Grundstücke. Die Mitglieder der Gartenanlage am oberen Ende der Straße, die eine Sackgasse ist, können für den Zeitraum der Baumaßnahme nicht mit Fahrzeugen an ihre Kolonie heranfahren. Bis Ende Februar kommenden Jahres sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

Von Manuela Engelmann-Bunk