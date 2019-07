Rosswein

Keine Lösung in Sicht: Nach 13 Ortsbegehungen und Beratungsterminen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) sieht sich Roßweins Behindertenbeirat im Regen stehen gelassen, was die Mängel an den Fußwegen der neu gebauten Staatsstraße S34/39 im Stadtzentrum angeht. Seit zwei Jahren kämpfen die Mitglieder des Beirates für die gefahrlose Nutzung dieser Fußwege. Bis jetzt hat sich nichts getan. Aktuell können Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte oder auch Mütter mit Kinderwagen Teilabschnitte des Fußweges in der Döbelner Straße, insbesondere vor der Nummer 12 Friseur Thiele, nicht gefahrlos passieren. Nun wendet sich der Beirat mit einem offenen Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und den Behindertenbeauftragten des Landes Stephan Pöhler.

Beirat erwartet vorschriftsmäßige Umsetzung

Es ist so etwas wie der letzte Versuch, der letzte Strohhalm, den die Beirats-Mitglieder versuchen zu ergreifen. „Wir erwarten, dass uns die Verantwortlichen in diesem Land endlich dahingehend unterstützen, dass dieser Fußweg so gebaut wird, wie es die Gesetze vorschreiben“, sagt Peter Krause vom Vorstand des Behindertenbeirates. Er ist stinksauer, dass sich bis heute nichts getan hat. Und das, obwohl unter anderem bei einer Begehung mit dem Landtagsabgeordneten Henning Homann Ende 2017 eindeutig festgestellt wurde, wie problematisch der Gehweg ist.

Die zulässige Querneigung von 2,5 Prozent wurde an mehreren Stellen des Fußweges in der Döbelner Straße deutlich überschritten, Teilbereiche sind mit bis zu 15 Prozent auf einer Breite von zwei Metern für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar und eine Unfallquelle für alle Nutzer. Genau das hat der Beirat auch in seinem Brief niedergeschrieben. Der Beirat war im Vorfeld des Staatsstraßenbaus mehrfach um Stellungnahmen ersucht worden. Mehrfach haben außerdem auch Anwohner die Verantwortlichen beim Lasuv darauf hingewiesen, dass die neue Straße deutlich tiefer angelegt wurde als die vorherige und es deshalb im Bereich der Fußwege im Anschluss an die Gebäude zu gefährlich steilen Teilstücken aufgrund extremer Querneigung kommen kann. Genauso ist es passiert, denn offenbar fand keiner der Hinweise Gehör.

Interessen und Bedürfnisse missachtet

Das wollen sich die Roßweiner nun endlich verschaffen – auch, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. „Wir fühlen unsere Interessen und unsere Bedürfnisse auf das Gröbste missachtet und verletzt“, schreiben Kerstin Bauer, Thorsten Gruner und Peter Krause als Vorstand des Behindertenbeirates in ihrem offenen Brief, von dem sie sich gerade im Vorfeld der Wahlen endlich das nötige Gehör erhoffen. Denn passiert ist seit Fertigstellung der Baumaßnahme, seit dem stillen Protest zur Übergabe, den Briefen und Besichtigungen nichts. „Warum fühlt sich niemand für eine Lösungsfindung verantwortlich?“, fragen die Roßweiner. Seit zwei Jahren ist der betroffene Fußweg nicht offiziell abgenommen. Bisherige Lösungsvorschläge des Lasuv waren ohne Abstimmung mit Anwohnern und der Stadt Roßwein nicht belastbar und hätten neue Problempunkte aufgeworfen.

„Straße und Fußwege wurden grundhaft neu gebaut – Rollstuhlfahrer fahren jetzt Umwege, um den Straßenabschnitt gefahrlos nutzen zu können, sieht so Inklusion im Freistaat Sachsen aus?“, fragen die Roßweiner, die nicht bereit sind, die Sache auf sich beruhen zu lassen. „Wir erwarten Bekenntnisse und nicht irgendwelche Sprechblasen“, so Peter Krause. Und dabei ginge es nicht nur um das Thema Inklusion, sondern auch um 1,6 Millionen Euro Steuergelder, die für die Baumaßnahme aufgewendet wurden.

Kommentar: von Manuela Engelmann-Bunk Seit zwei Jahren kämpft Roßweins Behindertenbeirat für die Beseitigung von gravierenden Mängeln am Fußweg in der Döbelner Straße. Der ist nach der Sanierung der kompletten Straße nicht behindertengerecht, Rollstuhlfahrer können einige Passagen der Gehweges nicht gefahrlos passieren. Das an sich ist bereits ein Skandal, betrachtet man die Tatsache vor dem Hintergrund, dass es für das barrierefreie Bauen in Sachsen Normen, also ein Gesetzt gibt. Bei der Sanierung der Staatsstraße durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) sind diese Normen nicht eingehalten worden. Verständlich, dass sich die Roßweiner verschaukelt fühlen, haben sie doch auch mehrfach auf ihre Befürchtungen was die Querneigung des Gehweges angeht, hingewiesen. Angesichts des Ergebnisses grenzt es an Hohn, dass der Behindertenbeirat der Stadt vom Lasuv in die Überlegungen zum Bau einbezogen wurde. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, 1,6 Millionen Euro sind verbaut. Das sind Steuergelder. Nicht auszudenken, was es kosten wird, wenn das Lasuv irgendwann vielleicht doch noch mal einen Lösungsvorschlag vorlegt, der keine neuen Probleme aufwirft, und der Missstand behoben werden kann. Billig wird das auf keinen Fall. Doch das hätte man vielleicht früher mal ins Kalkül ziehen sollen. Nach zwei Jahren quasi Stillstand, permanenter Interventionen und nichtsbringender Ortsbegehungen wendet sich der Behindertenbeirat nun mit einem offenen Brief an die Landesregierung. Das zeigt, dass diese Roßweiner einen langen Atem haben und für ihre Sache kämpfen. Diese unendliche Geschichte wird wohl noch vielen Bauchschmerzen bereiten. m.engelmann@lvz.de

Von Manuela Engelmann-Bunk