Roßweiner füllen Weihnachtsmannsack für Besuch am Heiligabend

Roßwein

In diesem Jahr hat es keinen Weihnachtswunschzettelbaum im Roßweiner Rathaus gegeben. Dafür gab es einen Briefkasten an der Weihnachtspyramide auf dem Markt, in den die Kinder der Stadt ganz Corona konform ihre Wunschzettel einwerfen konnten. Am Heiligabend wird der gute Alte in Roßwein wieder durch die Straßen ziehen, und Kindern in zehn Familien ein paar Wünsche erfüllen.

Das tut er schon seit inzwischen fast 20 Jahren. 2004 hatte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) das erste Mal einen Weihnachtsbaum im Rathausfoyer aufgestellt, an dem Kinder ihre Wünsche befestigen konnten. Ein bis zwei dieser Wünsche hatte das Stadtoberhaupt jedes Jahr privat erfüllt. Als Stadtrat Peter Krause (Die Linke) irgendwann davon Wind bekam, schloss er sich dieser Initiative an.

In diesem Jahr macht sich Peter Krause gemeinsam mit Bauhofchefin Monika Weigel am Heiligabend auf die Strümpfe, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Dass die beiden trotz Corona losmarschieren und Monika Weigel sogar ins Weihnachtsmannkostüm schlüpft, hat einen guten Grund. „Auf einem der Wunschzettel stand, dass ein kleines Mädchen dem Weihnachtsmann ihren Schnuller abgeben möchte“, lacht Krause, der selber sieben Enkel hat und dieses wichtige Abnabelungsprozedere zur Genüge kennt. Es wäre ja fatal, würde der gute Alte dieses Vorhaben nicht unterstützen.

Insgesamt 36 Wunschzettel hat Krause in diesem Jahr am 12. Dezember aus dem Briefkasten gefischt. Leider, sagt er, waren nur 17 davon mit den erforderlichen Kontaktdaten versehen. „Ohne Namen und Anschrift sind wir natürlich einigermaßen machtlos.“ Immerhin zehn Kinder aber kann das diesjährige Weihnachtsmann-Team besuchen. „Wir haben im Vorfeld die Eltern kontaktiert, auch um den wichtigsten Wunsch aus der Fülle an Ideen herauszufischen.“ Feuerwehren, Bagger, Hubschrauber, Spielzeugpuppen und vieles mehr standen auf den zetteln geschrieben. Aber auch Beißspielzeug für ihren gerade geborenen kleinen Bruder hatte ein Mädchen notiert. „Das erfüllen wir natürlich gern.“

Im Wert von 420 Euro konnte Peter Krause in diesem Jahr Geschenke besorgen. Fünf Privatpersonen stehen hinter dieser Summe. Neben einer guten Seele der Stadt sind es Stadträte, die sich an dieser Aktion beteiligen.

Von Manuela Engelmann-Bunk