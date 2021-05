Roßweiner holen Kunst-Projekt per Filmdreh aus der Corona-Warteschleife

Roßwein

Darf es ein wenig Kunst sein? Zurzeit herrscht Corona bedingt gähnende Leere in den Kulturkalendern weit und breit. Nicht nur Kulturschaffende sind auf Entzug und warten sehnsüchtig auf die „Zeit nach Corona“. In Roßwein und Döbeln aber wird am Wochenende eine kleine Gruppe freischaffender Künstler für ein wenig Abwechslung unter freiem Himmel sorgen. Und zwar mit einem Filmprojekt. Sollten Spaziergänger zufällig auf die Künstler treffen und sie bei ihren Arbeiten beobachten wollen, werden sie gebeten, die Corona-Regeln einzuhalten.

„Falten“ heißt das Projekt des in Roßwein an der Wunderburg ansässigen Vereins „Freiraum“, bei dem Künstler und Amateure aus Roßwein und Umgebung eine Form zwischen Theater, Tanz, Puppenspiel und Origami suchen, die dann eingebettet in die Roßweiner Landschaft als Film veröffentlicht werden soll.

Künstlerisch wird dabei untersucht, was wir mit „Falten“ assoziieren: Falten im Gesicht, Lachfalten, Entfalten, Zusammenfalten – Veränderung.

Die Dreharbeiten sind öffentlich, die Beteiligten stammen aus jeweils zwei Haushalten und sind getestet, erklären Alexej und Ales Vancl. Die beiden Künstler des in Roßwein beheimateten Theater Figuro haben die Idee zum Projekt gemeinsam mit den beiden Chemnitzerinnen Heda Bayer vom Theater Komplex und Frida Friedemann vom Theater Vivid entwickelt. Stattfinden sollte es bereits im vergangenen Jahr, musste aber wegen Corona immer wieder verschoben werden. Da Filmarbeiten erlaubt sind, hat das Orga-Team das Projekt einfach weiterentwickelt.

Jeweils am frühen Nachmittag beginnen die Projektarbeiten. Am Sonnabend in Roßwein, irgendwo in der Nähe zur Mulde, am Sonntag in Döbeln im Stadtzentrum.

Der Kulturverein „Freiraum“ e.V. ist 2019 gegründet worden. Seine Mitglieder setzen sich ein für kulturelle Entwicklung und Vielfalt, für die Verbindung von Kultur und Natur sowie die Vernetzung von Künstlern aus ganz Sachsen.

Von Manuela Engelmann-Bunk