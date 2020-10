Roßweiner kämpfen seit drei Jahren um sicheren Gehweg

Roßwein

„So wollen wir es nicht“, hatte Roßweins Behindertenbeirat vor mehr als drei Jahren gesagt, als die Sanierungsarbeiten an der S34 in Roßwein abgeschlossen waren und die Straße an die Stadt übergeben wurde. Weil der Gehweg in der Döbelner Straße vom Markt aus rechts gesehen eine unzulässige Neigung hat, interveniert der Beirat seither und die Stadt fordert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine Abänderung des Umstandes ein, der vor allem für Menschen mit körperlichen Einschränkungen Schwierigkeiten bei der Nutzung des Fußweges mit sich bringt.

Borsteinabsenkung muss warten

Die Mühlen mahlen langsam. Fast genau auf den Tag ein Jahr ist es her, dass das Lasuv zum 15. Vor-Ort-Termin in Roßwein gewesen ist und eine technische Lösung auserkoren wurde. Denn das Problem ist nicht einfach so mal schnell behoben. Der gesamte Gehwegbereich vom Markt bis fast zum Übergang an der Ampel, das sind etwa 150 Meter, muss überarbeitet werden. Dass immer noch nicht damit begonnen wurde, und beispielsweise die auch noch fehlende Absenkung des Bordsteins gegenüber der Spielewelt anstelle des Geländers eingefügt wurde, liegt an dem wesentlich komplizierter zu behebenden Problem ein paar Meter weiter unten. Die größte Baustelle befindet sich nämlich vor dem Privatgrundstück der Familie Thiele, der Nummer 14. Dort liegt die Gehwegneigung aktuell bei 15 Prozent, aus denen maximal fünf oder sechs Prozent werden sollen. Und das bedeutet handwerklich eine große Herausforderung. Und da es drei Gefällewechsel innerhalb sehr kurzen Abstandes geben muss, bestünde die Gefahr, dass die Grundstückseigentümer ihre Zufahrt nicht mehr uneingeschränkt nutzen können, weil sie dann mit ihren Fahrzeugen aufsitzen. Nachdem die Anwohner schließlich Stellung zum Vorschlag des Lasuv genommen hatten und keine Bauarbeiten auf ihrem Grundstück möchten, steht jetzt ein Vorschlag zur Überprüfung, der das umgeht. Dafür müsste das Tor der Zufahrt umgebaut werden, so dass es nach Außen hin öffnet.

Abschließende Planung steht noch aus

„Die Eigentümer haben vorbehaltlich einer noch abzuschließenden Vereinbarung der vom Lasuv vorgelegten Umbaulösung grundsätzlich zugestimmt“, ist auf Nachfrage vom Amt zu erfahren. Derzeit fänden Abstimmungen zu Detaillösungen statt. „Es ist vorgesehen, den Gehweg im angrenzenden Bereich der Grundstückszufahrt, die Grundstückszufahrt sowie das Tor Döbelner Straße 14 umzubauen“, erklärt Franz Grossmann, Pressesprecher des Lasuv. Doch erst wenn die abschließende Planung vorliegt, könne über einen Realisierungszeitpunkt entschieden werden.

Architektin Kerstin Bauer, die sich als Mitglied des Behindertenbeirates von Anfang in dem Problem engagiert, geht nicht davon aus, dass es in diesem Jahr noch losgeht mit der Umsetzung. „Wir sind als Behindertenbeirat auch zuletzt weder informiert über den aktuellen Stand, noch einbezogen worden.“ Und das, nachdem der Beirat schon vor Beginn der Gesamtbaumaßnahme S34 um Stellungnahmen und Hinweise gebeten worden war – ohne dass sich die Empfehlungen bei der Umsetzung des Baus dann widergespiegelt hätten – , und dann die Korrektur des Baufehlers nachdrücklich angeregt hatten.

Von Manuela Engelmann-Bunk