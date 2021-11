Roßweiner lernen sich beim Stadtgespräch kennen

Roßwein

Sie wollen sich kennenlernen, sich vernetzen, mit anderen Bewohnern in den Dialog treten – vor allem aber ihre Heimatstadt Roßwein voranbringen, in dem sie gemeinsam Ideen entwickeln und sich für deren Verwirklichung einsetzen. 16 Frauen und Männer trafen sich am Sonnabend beim ersten der so genannten Stadtgespräche im Rathaussaal. Die Dialogreihe – ein Projekt vom Erich-Kästner-Museums-Mobil Dresden und dem Roßweiner Bürgerhaus – zieht sich weiter durch die erste Novemberhälfte und soll schließlich in ein selbstständiges Arbeiten der Gruppe münden.

Jörg Spiller, Bürgermeister von Burkhardtsdorf (Erzgebirgskreis), moderierte das erste Treffen. „Wir im ländlichen Raum haben ähnliche Probleme. Es geht darum, auch jüngere Menschen für Ideen zu begeistern. Sie sollen sich an der Entwicklung ihrer Kommune selbst beteiligen. Dabei bin ich dagegen, etwas von außen hineinzutragen. Es muss vielmehr von den Einwohnern vor Ort selbst kommen“, sagte Spiller. Vielleicht bringe das neue Format der Stadtgespräche ja „frischen Wind“ in die Stadt Roßwein, was sich auch Astrid Sommer vom Bürgerhaus wünscht: „Wir sind an einem Dialog der Bürger interessiert. Wir wollen die Anliegen von Familien zusammenbringen und hoffen, dass bei den Gesprächen etwas für uns und für Roßwein herausspringt.“

Nicht meckern – machen

Unter dem Motto „Sagt mal, was verbindet uns eigentlich?“ stellten sich zunächst alle vor und erzählten, weshalb sie sich für eine Teilnahme an den Stadtgesprächen entschieden haben. Da ist der Hochschullehrer Franco Lehmann, der als Roßweiner zwar beobachtet, was in der Stadt passiert oder nicht passiert. Doch da er wegen seines Berufes viel woanders unterwegs ist, fällt ihm der Zugang zu anderen Roßweinern schwer, was er ändern möchte. Anja Weber sieht die Ortsteile vernachlässigt, was sie als Haßlauerin nicht hinnehmen will. Michael Stenker schmort beruflich und privat im eigenen Saft, kann sich aber vorstellen, seine Interessen mit anderen zu teilen. Und seine Frau Katrin Stenker findet, dass es „Zugezogene“ nicht leicht haben, in Roßweiner Gruppen hineinzufinden. Was sie gar nicht mag: „Wenn immer gemeckert wird, es sei nichts los. Ich bin nichts fürs Meckern, eher fürs Machen.“ Maik Herbrig sieht Roßwein als lebenswerte Stadt mit Defiziten: „Über den Wegfall der Poststelle ist viel geredet worden. Geändert hat sich nichts. Das ärgert mich.“ Gunter Marschner findet, dass viele Roßweiner selbst mehr in die Gänge kommen müssten, um etwas zu verbessern. Und als Andreas Englmüller 2003 nach Roßwein kam, dachte er, die Leute „sitzen unter einer Glasglocke“. Ein bisschen habe es sich seit dem gebessert, aber eben nur ein bisschen.

Am 12. und am 14. November sind die nächsten beiden Stadtgespräche geplant, wo die Themen, die die TeilnehmerInnen bewegen, vertieft werden können und Schwerpunkte gefunden werden sollen, an denen die Gruppe weiter dranbleiben will.

Von Olaf Büchel